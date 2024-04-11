Дрони і групи ракет: війська РФ знову атакували Україну

Війська РФ у ніч проти четверга, 11 квітня, завдали чергового комбінованого удару по території України. Про рух ударних безпілотників у командуванні Повітряних сил Збройних сил України повідомили близько опівночі, згодом - про маневри в районі пускових рубежів російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Випущені з них крилаті ракети досягли повітряного простору України близько п'ятої ранку. Згодом війська РФ вдарили по Україні й аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К - за даними ПС ЗСУ, всі такі ракети цілили у західні області України.

Під ударом військ РФ опинилися об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. "Енергетики вже працюють над усуненням наслідків", - написав він у Facebook.

У ДТЕК повідомили, що війська РФ атакували дві теплоелектростанції компанії, серйозно пошкодивши обладнання підприємств. "Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих", - йдеться у повідомленні компанії в Telegram.

Зокрема, наразі відомо, що на Київщині війська РФ атакували об'єкт критичної інфраструктури. Наразі триває гасіння пожежі там, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко. "Наразі інформація щодо постраждалих та загиблих не надходила", - йдеться у повідомленні КОВА у Telegram.

Також під час масованого удару війська РФ вдарили по Запорізькій області керованими авіаційними ракетами з літаків тактичної авіації, повідомив очільник ОВА Іван Федоров. "Дві ракети сили протиповітряної оборони знищили, але, на жаль, є і влучання. В Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Деталі ще з’ясовуються. Інформація про постраждалих не надходила", - написав він у Telegram.

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Щонайменше 10 ударів по Харкову й області

Водночас, війська РФ завдали щонайменше десяти ударів по критичній інфраструктурі Харкова та області, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. В регіоні фіксуються перебої з електропостанням. За наявними даними, постраждалих немає. Мер Харкова Ігор Терехов, своєю чергою, попередив, що найближчі години у місті не працюватиме метрополітен.

Як уточнив згодом заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба, війська РФ завдали більше 10 ракетних ударів лише по місту. "Наразі вже є перебої з електрикою в області - більше 200 тисяч абонентів Харківщини залишилися без електропостачання", - написав він у Telegram.



Наразі енергетики та профільні служби аналізують наслідки чергового удару військ РФ, додав він.