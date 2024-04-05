Єрмак: Удари по енергетиці - підготовка до нового наступу РФ

Наприкінці травня - на початку червня Росія готує новий наступ і, ймовірно, націлиться на Харків, каже Андрій Єрмак. У зв'язку з цим він наголосив на необхідності якомога швидшого схвалення в США допомоги ЗСУ.

В Офісі президента (ОП) України прогнозують, що російські війська знов перейдуть до активних наступальних дій у найближчі місяці.

"Ми знаємо, що Путін готує нову хвилю мобілізації, і ми вважаємо, що нові контрнаступальні операції росіян можуть початися в кінці травня або на початку червня. Звичайно, ми повинні бути до цього готові", - сказав керівник ОП Андрій Єрмак в інтерв'ю Politico , оприлюдненому 4 квітня.

"Удари по енергетиці - підготовка до наступу", під загрозою - Харків

Саме з цими планами Єрмак пов'язує активізацію повітряних ударів РФ останніми тижнями, зокрема, по українській енергетиці. На його думку, вони є частиною кампанії, спрямованої на те, щоб послабити Україну перед великим російським наступом.

За словами Єрмака, найімовірнішим напрямком головного удару росіян стане Харків, який зазнає особливо жорстоких атак із застосуванням ракет, дронів і керованих авіаційних бомб (КАБ). Вони вже призвели до знищення в місті теплоелектроцентралі та усіх трансформаторних підстанцій.

Модернізація і збільшення дальності дії російських КАБів завдають великої шкоди і на лінії фронту. Єрмак наголосив, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони (ППО), зокрема зенітних ракетних комплексів Patriot і ракет до них. "Без них неможливо захистити наші міста", - зазначив він.

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"Критичний момент": терміново необхідна допомога США

Єрмак наголосив, що в України залишається все менше часу, щоб підготуватися до наступу РФ, тому вона розраховує, що у Конгресі США якнайшвидше буде схвалена допомога, дискусії довкола якої точаться з жовтня минулого року.

"Час коштує нам життів (...) Хочу підкреслити, що зараз критичний момент. Дуже важливо, щоб пакет був затверджений цього місяця", - сказав він.

Водночас керівник ОП висловив переконання, що представники Республіканської партії США підтримуватимуть Україну надалі. "Я не вірю, що хтось із партії Рональда Рейгана покине Україну. Рейган розумів Радянський Союз і Росію, і будь-хто, хто це усвідомлює, продовжить підтримувати наших бійців, тому що вони розуміють, що диктатори ніколи не зупиняються добровільно, і їх потрібно зупинити", - зазначив Єрмак.