Росія може розпочати наступ на Донеччині - ISW

В Інституті вивчення війни припускають, що російські війська можуть розпочати наступ лише на одному з напрямків фронту навесні або влітку.

Російські війська можуть здійснити новий наступ у західній частині Донецької області навесні або влітку цього року. Про це йдеться у черговому звіті американського інституту вивчення війни (ISW), який опублікували у неділю, 31 березня.

У звіті зазначається, що російські сили, можливо, захочуть скористатись своїм "стійким, але незначним просуванням" у цій ділянці фронту на Донеччині. У ISW відзначають, що 30 березня українські сили відбили російську батальйонну механізовану атаку під Авдіївкою. Там наголошують, що ця атака стала першою такого масштабу з початку російської локальної наступальної операції із захоплення Авдіївки наприкінці жовтня 2023 року. Здатність українських військ протистояти такій атаці у ISW назвали позитивним показником здатності України захиститися від майбутніх широкомасштабних російських нападів.

Читайте також: Другий фронт тепер і в Росії: як це впливає на перебіг війни?

Попри повідомлення українських офіційних осіб, що російські війська накопичують особовий склад уздовж Харківсько-Луганської осі, під Бахмутом, поблизу Авдіївки та на заході Запорізької області, ISW продовжує оцінювати, що російські війська, ймовірно, зможуть розпочати скоординовану широкомасштабну наступальну операцію лише на одному оперативному напрямку одночасно через обмеженість власних людських ресурсів і планування.

Британська розвідка: РФ продовжує просуватись на захід від Авдіївки

У звіті військової розвідки Великобританії, опублікованому 30 березня, відзначалось, що російські війська продовжують поступово просуватися на захід від Авдіївки.

"Наприкінці березня 2024 року вони (війська РФ. - Ред.) майже напевно взяли під контроль два села - Тоненьке і Орлівка - і продовжують боротися за інші в цьому районі. Росія продовжує атаки в кількох інших точках на лінії фронту, але досягла незначного прогресу за останні тижні", - йдеться у звіті.

За даними британської розвідки, Російська Федерація "зберігає істотну кількісну перевагу в конфлікті, переважаючи Україну в кількості боєприпасів і техніки". "Вона, ймовірно, набирає до армії додатково близько 30 тисяч осіб щомісяця і, з великою ймовірністю, може й далі компенсовувати втрати та продовжувати атаки, спрямовані на виснажування українських сил", - йдеться у звіті.