РФ продовжує просуватися на захід від Авдіївки - розвідка

За даними британської розвідки, війська РФ продовжують атакувати в кількох точках на лінії фронту, але досягли незначного прогресу за останні тижні.

Російські війська продовжують поступово просуватися на захід від Авдіївки, повідомляється у звіті військової розвідки Великобританії, оприлюдненому в суботу, 30 березня, міністерством оборони країни в соціальній мережі Х.

"Наприкінці березня 2024 року вони (війська РФ. - Ред.) майже напевно взяли під контроль два села - Тоненьке і Орлівка - і продовжують боротися за інші в цьому районі. Росія продовжує атаки в кількох інших точках на лінії фронту, але досягла незначного прогресу за останні тижні", - йдеться у звіті.

За даними британської розвідки, Російська Федерація "зберігає істотну кількісну перевагу в конфлікті, переважаючи Україну в кількості боєприпасів і техніки". "Вона, ймовірно, набирає до армії додатково близько 30 тисяч осіб щомісяця і, з великою ймовірністю, може й далі компенсовувати втрати та продовжувати атаки, спрямовані на виснажування українських сил", - йдеться у звіті.

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Сирський: Україні поки не потрібні 500 тисяч мобілізованих

Нагадаємо, днями головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський в інтерв'ю державній інформаційній агенції "Укрінформ" прокоментував питання про те, чи дійсно для підтримання боєздатності та забезпечення ротації на фронті необхідно мобілізувати ще 500 тисяч людей, як просило попереднє військове керівництво. За його словами, "після перегляду внутрішніх ресурсів і уточнення бойового складу ЗСУ ця цифра була суттєво зменшена".

Як розповів Сирський, зараз переглядається чисельність певних частин, які не беруть участі в бойових діях, що дало змогу вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин. Головнокомандувач також запевнив, що мобілізовані не потрапляють одразу на фронт, а прибувають до навчальних військових частин. "Кількість людей, які проходять таке навчання, на лютий поточного року становила 84 відсотки від загальної кількості мобілізованих. Лише після такого навчання їх можуть спрямовувати на доукомплектування військових частин для відновлення їхньої боєздатності", - сказав Сирський.

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