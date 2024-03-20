Радник Байдена - в Україні: обіцяє добитись допомоги США

У Києві 20 березня - радник Білого дому з нацбезпеки і міністерка оборони Нідерландів. Салліван пообіцяв розблокувати в Конгресі подальшу допомогу ЗСУ. Натомість Оллонгрен анонсувала ракети до F-16 і дрони на €350 млн.

В Україні в середу, 20 березня, перебувають з візитами радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван і міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Салліван: Конгрес США схвалить військову допомогу Україні

Салліван у Києві провів зустріч з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком, після якої дав брифінг для ЗМІ.

Він висловив упевненість, що Конгрес США схвалить законопроєкт, який передбачає 60 мільярдів доларів військової допомоги Україні. "Ми впевнені, що ми це зробимо. Ми отримаємо цю допомогу для України", - цитує його агентство Reuters.

Радник президента США Джо Байдена висловив упевненість, що попри місяці блокування республіканцями Конгресу подальшої допомоги після вичерпання раніше затверджених на неї коштів, "цей глухий кут буде подолано".

Водночас він додав, що не може передбачити, коли це станеться. "Я не збираюся робити прогнозів щодо того, коли саме це буде схвалено, але ми працюємо над тим, щоб зробити це якомога швидше", - цитує його агенція AFP.

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Нідерланди дадуть ЗСУ ракети до F-16 і дрони на €350 млн

Тим часом Оллонгрен зустрілася в Києві з президентом України Володимиром Зеленським.

Він розповів, що вони обговорювали посилення української системи протиповітряної оборони (ППО), забезпечення Збройних сил України (ЗСУ) артилерією, бронетехнікою та дронами, зокрема в межах спільних проєктів.

Своєю чергою сайт міністерства оборони Нідерландів анонсував передачу Україні ракет до винищувачів F-16 на 150 мільйонів євро та сучасних розвідувальних дронів на 200 млн євро. Йдеться про ракети класу "повітря-земля", які планується замовити у промисловості.

Раніше обіцяні винищувачі відправлять до тренувального центру в Румунії для українських пілотів Повітряних сил. "18 нідерландських літаків F-16 були надані в розпорядження Румунії для проведення навчань. Ще 24 нідерландських F-16 призначені для доставки в Україну", - йдеться в повідомленні.

Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія зобов'язалися надати Повітряним силам ЗСУ близько 45 винищувачів, що достатньо для трьох невеликих ескадрилій. Данія відправить перші шість F-16 наприкінці весни, ще 13 мають прибути до кінця цього року і в 2025-му. Інші країни з датами поставок поки не визначилися.

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