ДТЕК: РФ зруйнувала або пошкодила 80% потужностей компанії

У березні генеруючі та розподільчі об'єкти компанії зазнали більше десяти атак з боку російської армії. П'ять з шести теплових електростанцій ДТЕК серйозно пошкоджені, заявив виконавчий директор компанії.

Внаслідок масованих ударів, яких війська РФ завдали по енергосистемі України наприкінці березня, було пошкоджено або зруйновано повністю близько 80 відсотків генеруючих та розподільчих потужностей компанії ДТЕК. Про це у ефірі національного телемарафону у суботу, 30 березня, заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"Зараз ми маємо ситуацію, коли близько 80 відсотків встановленої потужності, яка у нас була до атак минулого тижня, пошкоджені або зруйновані повністю", - зазначив він. За словами Сахарука, об'єкти компанії у березні зазнали не менше десяти атак з боку військ РФ.

"У нас учора (29 березня - Ред.) була атака, це вже десята чи одинадцята у березні. Якщо говорити про масштаб, то це була друга за масштабом атака у березні. Тиждень тому була попередня. Наслідки цих двох атак, які були дуже "результативні" - пошкоджено дуже багато об'єктів генерації та розподілу електроенергії", - сказав він.

Сахарук повідомив, що п'ять з шести теплових електростанцій (ТЕС) ДТЕК зазнали серйозних пшкоджень - деякі блоки зруйновані майже повністю, деякі частково. Також є руйнування на інших об'єктах генерації. За його словами, підстанції теж зазнали масованих атак і "дуже серйозної шкоди".

Міненерго: Дефіциту електроенергії не передбачається

У міністерстві енергетики України зранку у суботу повідомили, що графіки аварійних відключень у шести областях, запроваджені учора, були скасовані, а погодинні обмеження електроенергії застосовуються лише у Харківській області.

"Дефіциту електроенергії не передбачається, - повідомляється в дописі у Telegram міненерго. - Погодинні відключення діють лише у Харківській області для 120 тисяч абонентів. Причина - значні пошкодження обладнання НЕК "Укренерго" та, як наслідок, неможливість передати необхідний обсяг електроенергії".

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Ситуація у Харкові залишається складною

Ситуація з електропостачанням у Харкові залишається складною - там ідуть відновлювальні роботи, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький у ефірі національного марафону.

"Сьогодні диспетчерський центр "Укренерго" також запровадив обмеження в цій області. Вони, оскільки вихідні, менші, ніж учора, але зберігаються. Також дещо обмежене електропостачання промисловості в Дніпропетровській області, зокрема в Криворізькому енерговузлі. На Хмельниччині та Одещині на сьогодні обмежень немає", - розповів він.

Удари РФ по енергосистемі України

Нагадаємо, що останніми днями війська РФ намагаються цілеспрямовано завдавати ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України, використовуючи для цього і дрони, і ракети різних типів.

Так, масована атака 22 березня стала наймасштабнішою атакою на українську енергетичну інфраструктуру за останній час. Тоді, зокрема, війська РФ поцілили в ДніпроГЕС - найбільшу гідроелектростанцію України. Також повідомляється, що внаслідок російського ракетного удару 22 березня була зруйнована Зміївська теплова електростанція (ТЕС) - одна з найбільших у Харківській області.

У ніч на 29 березня війська РФ завдали чергового масованого удару. Цілили, зокрема, в Канівську та Дністровську ГЕС. Через пошкодження внаслідок удару у шести областях запроваджували графіки аварійних відключень електроенергії.

В ніч 30 березня російські війська атакували Україну 12 ударними безпілотниками Shahed-136/131. Цілями атаки знов стали об'єкти енергетичної інфраструктури.