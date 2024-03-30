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ДТЕК: РФ зруйнувала або пошкодила 80% потужностей компанії

Дмитро Шварц
30 березня 2024 р.

У березні генеруючі та розподільчі об'єкти компанії зазнали більше десяти атак з боку російської армії. П'ять з шести теплових електростанцій ДТЕК серйозно пошкоджені, заявив виконавчий директор компанії.

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Удар РФ по енергетичній інфраструктурі Харкова, 22 березня 2024 року
У ДТЕК заявили про критичні наслідки ударів РФ по об'єктах генерації та розподілу електроенергіїФото: Sergey Bobok/AFP

Внаслідок масованих ударів, яких війська РФ завдали по енергосистемі України наприкінці березня, було пошкоджено або зруйновано повністю близько 80 відсотків генеруючих та розподільчих потужностей компанії ДТЕК. Про це у ефірі національного телемарафону у суботу, 30 березня, заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"Зараз ми маємо ситуацію, коли близько 80 відсотків встановленої потужності, яка у нас була до атак минулого тижня, пошкоджені або зруйновані повністю", - зазначив він. За словами Сахарука, об'єкти компанії у березні зазнали не менше десяти атак з боку військ РФ.

"У нас учора (29 березня - Ред.) була атака, це вже десята чи одинадцята у березні. Якщо говорити про масштаб, то це була друга за масштабом атака у березні. Тиждень тому була попередня. Наслідки цих двох атак, які були дуже "результативні" - пошкоджено дуже багато об'єктів генерації та розподілу електроенергії", - сказав він.

Сахарук повідомив, що п'ять з шести теплових електростанцій (ТЕС) ДТЕК зазнали серйозних пшкоджень - деякі блоки зруйновані майже повністю, деякі частково. Також є руйнування на інших об'єктах генерації. За його словами, підстанції теж зазнали масованих атак і "дуже серйозної шкоди".

Міненерго: Дефіциту електроенергії не передбачається

У міністерстві енергетики України зранку у суботу повідомили, що графіки аварійних відключень у шести областях, запроваджені учора, були скасовані, а погодинні обмеження електроенергії застосовуються лише у Харківській області.

"Дефіциту електроенергії не передбачається, - повідомляється в дописі у Telegram міненерго. - Погодинні відключення діють лише у Харківській області для 120 тисяч абонентів. Причина - значні пошкодження обладнання НЕК "Укренерго" та, як наслідок, неможливість передати необхідний обсяг електроенергії".

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Ситуація у Харкові залишається складною

Ситуація з електропостачанням у Харкові залишається складною - там ідуть відновлювальні роботи, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький у ефірі національного марафону.

"Сьогодні диспетчерський центр "Укренерго" також запровадив обмеження в цій області. Вони, оскільки вихідні, менші, ніж учора, але зберігаються. Також дещо обмежене електропостачання промисловості в Дніпропетровській області, зокрема в Криворізькому енерговузлі. На Хмельниччині та Одещині на сьогодні обмежень немає", - розповів він.

Удари РФ по енергосистемі України

Нагадаємо, що останніми днями війська РФ намагаються цілеспрямовано завдавати ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України, використовуючи для цього і дрони, і ракети різних типів.

Так, масована атака 22 березня стала наймасштабнішою атакою на українську енергетичну інфраструктуру за останній час. Тоді, зокрема, війська РФ поцілили в ДніпроГЕС - найбільшу гідроелектростанцію України. Також повідомляється, що внаслідок російського ракетного удару 22 березня була зруйнована Зміївська теплова електростанція (ТЕС) - одна з найбільших у Харківській області.

У ніч на 29 березня війська РФ завдали чергового масованого удару. Цілили, зокрема, в Канівську та Дністровську ГЕС. Через пошкодження внаслідок удару у шести  областях запроваджували графіки аварійних відключень електроенергії.

В ніч 30 березня російські війська атакували Україну 12 ударними безпілотниками Shahed-136/131. Цілями атаки знов стали об'єкти енергетичної інфраструктури.

Наслідки наймасштабнішої атаки РФ на українську енергетику