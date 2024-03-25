ДТЕК втратила половину потужностей генерації після ударів РФ

Під час атак по українській енергетиці РФ вразила, як розподільчі, так і генеруючі потужності. У ДТЕК кажуть про втрату половини генерації. В "Укренерго" збитки для розподільчих мереж оцінюють в 100 мільйонів євро.

Найбільша приватна енергетична компанія України ДТЕК внаслідок останніх ударів російських військ втратила 50 відсотків своїх потужностей виробництва електрики, повідомив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко у неділю, 24 березня, в ефірі національного телемарафону.

"Група ДТЕК втратила 50% своїх потужностей, що генерують. Можна сказати вже офіційно цю інформацію. Ми всі знаємо, які пошкоджені були вузли і так далі", - цитує його "Інтерфакс-Україна".

Коваленко зауважив, що останні атаки, зокрема наймасштабнішу в ніч на 22 березня, РФ здійснювала комплексно, руйнуючи, як генеруючу, так і розподільчу складові енергосистеми.

"Вразили кілька типів генеруючих потужностей, у тому числі був уражений гідрогенеруючий об'єкт (ДніпроГЕС - Ред.). Друге, дуже багато влучань в так звані мережеві вузли, трансформатори та інше", - уточнив гендиректор YASNO.

Обмеження споживання електроенергії у низці регіонів України він пояснив тим, що "енергосистема має знижену потужність і не витримує". "Тому "Укренерго" дало команду обмежити споживання. Колеги розраховували, що впораються тільки за рахунок (обмежень - Ред.) бізнесу, але цього не вистачило, треба обмежувати і населення. Енергетики працюють, щоб відновити постачання світла якнайшвидше", - зазначив гендиректор YASNO.

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Коваленко: Влітку може виникнути дефіцит електроенергії

За його словами, нинішній стан енергетичних об'єктів гірший, ніж після минулорічних атак РФ, тому він сподівається на допомогу міжнародної спільноти та міністерства енергетики. "І нам, усім енергетикам, доведеться починати наново, але з гіршої позиції", - сказав гендиректор YASNO.

Коваленко додав, що влітку може виникнути фізичний дефіцит електроенергії через брак генерації.

В "Укренерго" збитки оцінюють в 100 млн євро, в ДТЕК - рахують

Гендиректор YASNO також зауважив, що відновлення зруйнованих потужностей, як генеруючих, так і розподільчих, "займе не день, не тиждень і навіть не місяць, а займе місяці".

При цьому він повідомив, що на оцінку термінів відновлення та його вартості знадобиться ще кілька днів.

Своєю чергою голова правління національної енергогенеруючої компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький напередодні повідомляв, що лише через пошкодження високовольтного обладнання "Укренерго", за попередніми підрахунками, "чек за збитки, який буде пред'явлено ворогу за останні атаки, сягає щонайменше на 90-100 млн євро".

"Але ми готувалися до цього. Формували склад обладнання та матеріалів, тренували персонал", - написав він у Facebook.

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