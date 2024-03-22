Дніпровська ГЕС після атаки випаде з енергосистеми України?

Після російської ракетної атаки в Україні розбирають руйнування на Дніпровській ГЕС і намагаються оцінити збитки для енергетики та ризики для екології. Що відомо на цей момент?

Дніпровська ГЕС - одна з найбільших та найпотужніших гідроспоруд України, яка розташована в Запоріжжі. В ніч на 22 березня російська армія завдала ракетного удару по ДніпроГЕС, що призвело до пошкодження двох станцій, які входять в її структуру, та греблі. "В Запоріжжі в ГЕС влучили 8 разів. Це надзвичайно важливий для України об'єкт. Наразі, небезпеки для громадян немає. Але об'єкт дійсно виведений з ладу", - повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" представник Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

За інформацією компанії Укргідроенерго, в структуру якої входить ДніпроГЕС, на місці влучання виникла пожежа, яку вдалося локалізувати, але машинна зала, на яку в основному були спрямовані удари, залишається задимленою, і у фахівців поки що немає можливості провести експертизу пошкоджень гідроспоруди та електричного обладнання.

"Пошкодження - суттєві. В станцію влучило 8 ракет, три з половиною години тривала пожежа. Станція зараз не працює. Потрібно буде чимало часу, щоб взагалі її відновити, а чи можливо її ввести в експлуатацію найближчі місяці, то це ми можемо сказати після розчищення й огляду. Бо там зараз усе завалено бетоном. Машинної зали практично половини немає", - сказав в коментарі DW генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.

Значення Дніпровської ГЕС для енергетики України

Дніпровська ГЕС мала потужність більше півтори тисячі МВт, була важливою складовою для балансування, покривання пікових навантажень та регулювання енергосистеми в цілому, повідомив Сирота. Наразі триває весняне водопілля і саме в цей час ГЕС є найбільш продуктивними, адже можуть виробляти найбільше електроенергії для об'єднаної енергосистеми. Однак після російської атаки українська енергосистема втратила Дніпровську ГЕС на невизначений час, каже Сирота.

Обмілілий Дніпро нижче Дніпровської ГЕС як наслідок підриву Каховської ГЕС. Фото зроблене 5 липня 2023 року Фото: Andre Luis Alves/Andalou/picture alliance

"Недостатня реакція світового товариства на руйнацію Каховської ГЕС, недостатні санкції спровокували те, що ворог не побачив великих наслідків для себе після підриву Каховської ГЕС. І тому надалі Росія продовжує бити по українських гідроспорудах. Це велика небезпека, що може призвести до нової екологічної катастрофи", - вважає Сирота. За словами генерального директора Укргідроенерго, після обстрілу та руйнувань Дніпровська ГЕС вживає усі заходи, аби підняти затвори й просто здійснити пропуск води нижче по течії Дніпра.

"В Україні, як відомо, в енергетичній системі є дефіцит балансуючих потужностей, дуже серйозний дефіцит, тому значення цієї електростанції воно подвійне як виробника електроенергії і як балансуючої генерації", - каже директор центру енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Він вказує на те, що Росія намагається послабити економіку України, руйнуючи енергоінфраструктуру, тому українські енергооб'єкти, зокрема ГЕС потребують більше систем ППО, аби не допустити розбалансування української енергосистеми та нової екологічної катастрофи, яка сталася на Каховський ГЕС внаслідок її підриву російськими окупантами.

Поширення дезінформації про ДніпроГЕС для нагнітання паніки

Тим часом Центр протидії дезінформації Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) України зазначає, що ще до удару по Дніпровській ГЕС російські пропагандистські пабліки розпочали поширювати дезінформацію щодо буцімто підготовки до підриву дамби українськими спецслужбами. Мовляв, українці самі збираються підірвати дамбу під час весняної повені, щоб кількість жертв серед цивільного населення була якомога більшою.

Зараз російські пропагандисти продовжують спроби посіяти паніку фейками про прорив дамби, повідомили в Центрі протидії дезінформації РНБО. Там наголошують, що нині загрози прориву дамби ДніпроГЕС немає, та закликають довіряти лише верифікованим джерелам інформації.