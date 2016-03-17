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ДніпроГЕС

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Новини

22 березня 2024 р.

Удар по ДніпроГЕС: у річку потрапили нафтопродукти

22 березня 2024 р.

"Укгрідроенерго": Обидві станції ДніпроГЕС зараз не працюють

22 березня 2024 р.

Війська РФ вдарили по ДніпроГЕС, а ЗАЕС - на межі блекауту

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Докладно

Пожежа на Дніпровській ГЕС після російської ракетної атаки 22 березня 2024 року

Дніпровська ГЕС після атаки випаде з енергосистеми України?

Дніпровська ГЕС після атаки випаде з енергосистеми України?

Після російської ракетної атаки в Україні розбирають руйнування на Дніпровській ГЕС.
Конфлікти22 березня 2024 р.
Ukraine Krieg | Raketenangriff auf Saporischschja

Наслідки наймасштабнішої атаки РФ на українську енергетику

Наслідки наймасштабнішої атаки РФ на українську енергетику

Як Україна долає наслідки масованого комбінованого удару РФ по енергетичній інфраструктурі України.
Конфлікти22 березня 2024 р.01:13 хв.
Підготовка до демонтажу зайняла кілька днів

Знесено найбільший пам'ятник Леніну в Україні

Знесено найбільший пам'ятник Леніну в Україні

Після днів підготовки статую 20-метрового вождя нарешті відірвали від постаменту.
17 березня 2016 р.