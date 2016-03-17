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ДніпроГЕС
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Новини
22.03.2024
22 березня 2024 р.
Удар по ДніпроГЕС: у річку потрапили нафтопродукти
22.03.2024
22 березня 2024 р.
"Укгрідроенерго": Обидві станції ДніпроГЕС зараз не працюють
22.03.2024
22 березня 2024 р.
Війська РФ вдарили по ДніпроГЕС, а ЗАЕС - на межі блекауту
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Дніпровська ГЕС після атаки випаде з енергосистеми України?
Дніпровська ГЕС після атаки випаде з енергосистеми України?
Після російської ракетної атаки в Україні розбирають руйнування на Дніпровській ГЕС.
Конфлікти
22.03.2024
22 березня 2024 р.
Наслідки наймасштабнішої атаки РФ на українську енергетику
Наслідки наймасштабнішої атаки РФ на українську енергетику
Як Україна долає наслідки масованого комбінованого удару РФ по енергетичній інфраструктурі України.
Конфлікти
22.03.2024
22 березня 2024 р.
01:13 хв.
Знесено найбільший пам'ятник Леніну в Україні
Знесено найбільший пам'ятник Леніну в Україні
Після днів підготовки статую 20-метрового вождя нарешті відірвали від постаменту.
17.03.2016
17 березня 2016 р.
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