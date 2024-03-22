"Укгрідроенерго": Обидві станції ДніпроГЕС зараз не працюють

Російські ракети поцілили в обидві станціх ДніпроГЕС, ГЕС-2 - у критичному стані, повідомили в "Укргідроенерго". Водночас сотні тисяч абонентів в низці областей України - без електрики.

Під час масованого ракетного і дронового удару війська РФ поцілили по найбільшій гідроелектростанції в Україні - ДніпроГЕС в Запоріжжі. Були зафіксовані прямі влучання і в ГЕС-1, і в ГЕС-2, обидві станції наразі не працюють, повідомив директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі "Радіо Свобода".

За словами Сироти, ГЕС-2 в критичному стані, наразі невідомо з якою потужністю вона зможе працювати. В дописі у Telegram в "Укргідроенерго" зазначають, що у ГЕС-2 поцілили дві ракети, влучили в опору і розбили підкранові балки. Персонал станції не постраждав.

"Наразі станція здійснює усі заходи, аби підняти затвори і здійснити пропуск води нижче по течії Дніпра. Остаточну оцінку "Укргідроенерго" зможе дати за деякий час, коли буде ліквідовано пожежу. Наслідки буде прораховано протягом дня", - повідомили в компанії.

Водночас Сирота наголосив: наразі загрози прориву дамби немає.

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Сотні тисяч абонентів - без електроенергії

Під ударом військ РФ уночі та зранку 22 березня опинилися Одеська, Івано-Франківська, Львівська, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька, Кіровоградська, Хмельницька, Вінницька, Сумська області України. За оновленими даними Запорізької ОВА, у Запоріжжі загинули троє людей, щонайменше 14 - зазнали поранень. Ще двоє людей загинули, п'ятеро - зазнали поранень внаслідок удару по Хмельницькому.

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Як повідомив у Telegram заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба, сотні тисяч абонентів у низці регіонів України наразі без світла.Зокрема, значні проблемии виникли із тепло- і електропостачанням на Дніпропетровщині: без світла лишаються мешканці Кам'янського, Кривого Рогу, Павлограду. Загалом - більше 250 тисяч абонентів. У регіоні уводять в дію графіки відключень електроенергії. Аналогічна ситуація склалася і на Запоріжжі - там теж запроваджують графіки.

На Одещині без світла залишаються 200 тисяч абонентів, електроенергія теж постачається обмежено. У Полтавській області, за даними Кулеби, без електроенергії близько 110 тисяч абонентів і теж запроваджуються графіки відключень.

Тимчасово знеструмлений Харків та інші населені пункти Харківського району. Станом на на першу половину дня, в регіоні без електроенергії залишаються 700 тисяч споживачів.

На Сумщині знеструмлені Суми, Шостка, Лебедин, Липова Долина, Свеса, Краснопільська та Глухівська громади. Обмежене постачання електроенергії у Кіровоградській та Хмельницькій областях. У Вінницький області живлення повністю відновлене, повідомив Кулеба.