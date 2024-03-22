Війська РФ вдарили по ДніпроГЕС, а ЗАЕС - на межі блекауту

Під час масованої атаки війська РФ поцілили по найбільшій ГЕС України в Запоріжжі. Також відключилася повітряна лінія живлення Запорізької АЕС. В багатьох областях проводять аварійні відключення світла.

Під час масованого обстрілу в ніч на п'ятницю, 22 березня, війська РФ поцілили у найбільшу гідроелектростанцію України - ДніпроГЕС у Запоріжжі, повідомили у "Укргідроенерго". На станції зайнялася пожежа, її досі не загасили. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики.

"За даними відомства, загрози прориву немає. Ситуація на плотині станції контрольована", йдеться у повідомленні "Укргідроенерго" у Telegram.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі оприлюднив фото з палаючим тролейбусом, який рухався через дамбу і в який, за його даними, влучила ракета. У тролейбусі перебували люди, додав він.

Водночас патрульна поліція Запорізької області повідомила про те, що рух автодорожнім переїздом на гребі Дніпровської ГЕС, в яку поцілили війська РФ, повністю перекритий.

ЗАЕС опинилася на межі блекауту

Внаслідок нічного удару військ РФ на межі блекауту опинилася Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС). Під час атаки, о 5:10 ранку, відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", яка з'єднувала тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України, повідомили у НАЕК "Енергоатом".

Наразі найбільша у Європі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС - Феросплавна", повідомили у компанії. "Ця лінія нещодавно була відремонтована силами українських енергетиків, оскільки не працювала протягом тривалого часу через пошкодження внаслідок чергового російського обстрілу", - йдеться у повідомлені "Енергоатома" в Telegram.

На початку цього місяця генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заначив, на атомній електростанції, яка з 4 березня 2022 року перебуває під російською окупацією, шість із семи визначених МАГАТЕ основ ядерної та фізичної безпеки повністю або частково скомпрометовані.

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Наймасштабніша атака на українську енергетику за останній час - Галущенко

Нічна комбінована атака військ РФ стала наймасштабнішою атакою на українську енергетику за останній час, каже міністр енергетики України Герман Галущенко. Є влучання та пошкодження об’єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях. У низці регіонів є перебої зі світлом, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

"Мета - не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни", - написав Галущенко у Facebook.

У ДТЕК, своєю чергою, повідомили про серйозні пошкодження обладнання теплостанцій внаслідок нічної атаки Росії. "Після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно розпочали усунення наслідків та відновлення роботи обладнання", - зазначають в Telegram компанії. Інформація про постраждалих перевіряється.

Внаслідок удару майже без світла залишився Харків, на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Сумщині, Полтавщині, а також у Одеській та Донецькій областях задіяні графіки відключень.