Два роки окупації ЗАЕС: безпека станції під великим сумнівом

За два роки російської окупації системи безпеки Запорізької АЕС настільки деградували, що вона може бути небезпечною навіть у непрацюючому стані, кажуть експерти. Чого очікувати?

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) залишається дуже нестабільною, застеріг генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, виступаючи на початку березня на засіданні Ради керуючих цієї організації. За його словами, на цій атомній електростанції, яка з 4 березня 2022 року перебуває під російською окупацією, шість із семи визначених МАГАТЕ основ ядерної та фізичної безпеки повністю або частково скомпрометовані.

МАГАТЕ: На ЗАЕС порушені майже всі основи безпеки

Гроссі поінформував, що від початкуповномасштабного вторгнення РФ в Україну ЗАЕС вже вісім разів була знеструмлена через пошкодження лінії електропередачі за межами станції. Крім того, наголосив гендиректор МАГАТЕ, ЗАЕС "продовжує стикатися з проблемами, пов'язаними з кадровим забезпеченням, перевіркою та обслуговуванням критично важливих систем безпеки, а також надійністю логістичного ланцюжка поставок".

У січні МАГАТЕ повідомляло, що російська армія замінувала Запорізьку АЕС, розташувавши вибухові пристрої між її внутрішньою та зовнішньою огорожею, що є несумісним зі стандартами безпеки.

Українська сторона сумнівається, що російські окупанти дотримуються протоколів безпеки функціонування ядерних блоків. Вони хоч і перебувають у холодному зупині, але потребують постійного обслуговування ліцензованим персоналом, який знає ці протоколи з безпеки. Але саме такого персоналу, судячи з усього, тепер якраз і бракує.

Уже понад два роки Запорізька АЕС перебуває під російською окупацією Фото: Andrey Borodulin/AFP

Непідготовлений персонал на модернізованій ЗАЕС

"Там уже немає нашого досвідченого персоналу. Протягом лютого окупанти вивели останніх наших людей, які зберігали вірність Україні та гарантували безпеку на станції. У них наразі залишилося тільки вісім начальників змін - людей, які безпосередньо відповідають за ядерну та радіаційну безпеку", - сказав президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, виступаючи в Києві під час заходу, присвяченому другим роковинам окупації ЗАЕС. За його даними, з лютого цього року 360 працівникам "Енергоатому", які не підписали договори з російською компанією "Росатом", окупанти заборонили доступ до ЗАЕС.

Котін наголосив, що тепер на ЗАЕС російський персонал, але він не може надійно експлуатувати станцію. Річ у тім, що атомні блоки ЗАЕС ще до повномасштабного вторгнення пройшли модернізацію, і оновлені проєкти суттєво відрізняються від російських, тому російський персонал, який не пройшов ліцензування відповідно до українського законодавства, не може надійно експлуатувати цю АЕС, пояснив президент "Енергоатому"

"Там набрано персонал із довколишніх міст, селищ, який взагалі не розуміє, що таке атомна станція - вони її здалека бачили", - каже Котін. За даними "Енергоатому", на початок 2022 року на ЗАЕС було зайнято майже 9 тисяч працівників. Скільки людей там працює зараз, не відомо.

За даними експертки з ядерної енергетики Ольги Кошарної, Росія тримає фахівців "Енергоатому", які не підписали контракти з "Росатомом" у заручниках, не дозволяючи їм виїхати з окупованого Енергодару, де проживає персонал станції зі своїми сім'ями. "Це гуманітарна проблема. Цих людей тримають в заручниках і не відпускають, бо вони не взяли російський паспорт. Ніхто не може виїхати, і я не бачу, аби МАГАТЕ чи українська влада проводила хоч якісь переговори про звільнення цих людей", - каже Кошарна.

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Зростає ймовірність неконтрольованої відмови обладнання

Експерти вказують на те, що більшість систем АЕС без належного обслуговування кваліфікованим персоналом просто деградують і навіть у непрацюючому стані станція становить загрозу. Зокрема, це стосується системи охолодження ядерних блоків, які наразі знаходяться у стані холодного зупину, коли реактор заглушений при низькому тиску і низькій температурі охолоджуючої води.

Керівник відділу аналізу безпеки Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки України Дмитро Гуменюк зауважив в коментарі DW, що російські окупанти вже кілька разів повідомляли про протікання борної кислоти з першого контуру АЕС, який охолоджує ядерне паливо, в другий контур ядерного блоку.

"Для того, щоб запобігти неконтрольованій ланцюгової реакції до теплоносія першого контуру додається борна кислота. Ця кислота є доволі агресивним середовищем. І коли є протікання теплоносія з кислотою першого контуру в другий, то є можливість контакту борної кислоти з вуглецевою сталлю. Це може призвести до підвищення корозії всього обладнання", - пояснює експерт. За його словами, через це зростає ймовірність неконтрольованої відмови обладнання.

Гуменюк наголошує, що немає достовірної інформації, чи перевіряє персонал, який залишився на станції це обладнання і чи проводить необхідний ремонт. "Якщо буде продовжуватися несанкціоноване і некоректне використання станції, ймовірність того, що буде відмовляти обладнання, зростає, навіть якщо блоки знаходяться в холодному зупині. В кінці кінців радіоактивний теплоносій може потрапляти в навколишнє середовище", - застерігає Гуменюк.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі: Ситуація на Запорізький АЕС залишається дуже нестабільною Фото: Alexei Konovalov/TASS/Imago

МАГАТЕ вимагає від РФ повернути ЗАЕС під контроль України

Враховуючи ризики подальшої експлуатації ЗАЕС, Рада керуючих МАГАТЕ на своєму засіданні на початку березня схвалила резолюцію про термінове повернення Запорізької атомної електростанції під повний контроль України. У документі Росію закликають терміново вивести із ЗАЕС весь несанкціонований персонал, включно з військовими, та негайно повернути станцію під повний контроль компетентних органів України відповідно до існуючої ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України, що необхідно для безпечної та надійної експлуатації ЗАЕС.

На це російське міністерство закордонних справ заявило, що будь-які резолюції та заяви щодо повернення Запорізької АЕС під контроль України вважаються "порушенням суверенітету РФ".