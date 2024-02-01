МАГАТЕ: Українські співробітники не мають доступу до ЗАЕС

За даними МАГАТЕ, відтепер до роботи на Запорізькій АЕС допускають лише співробітників, які мають громадянство РФ і підписали контракти з російським оператором.

Співробітників українського енергетичного оператора "Енергоатом" більше не допускають на окуповану Росією Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).

Як повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у четвер, 1 лютого, на атомній електростанції заявили, що відтепер до роботи на ній допускатимуться лише співробітники, які мають російське громадянство і підписали контракти з російським оператором.

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Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує відвідати атомну електростанцію наступного тижня. Він надасть запит на додаткову інформацію щодо оголошення про звільнення персоналу, ідеться в заяві агентства. Зараз на станції під контролем Росії працює 4500 осіб - колишні працівники АЕС, які прийняли російське громадянство, а також персонал з РФ, повідомили в МАГАТЕ. До війни Росії проти України на атомній електростанції працювали 11 500 співробітників.

"На ЗАЕС сьогодні команді МАГАТЕ повідомили, що на станції достатньо атестованого персоналу, і усі вакансії повністю заповнені", - ідеться у повідомленні агентства.