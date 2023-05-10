Що відбувається в окупованому Енергодарі та на ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) все більше занепокоєне ситуацією, що склалася на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) та в місті Енергодар, де мешкає більшість працівників станції. На сайті організації повідомляється, що експерти МАГАТЕ, які зараз присутні на ЗАЕС, отримали інформацію про оголошену російською окупаційною адміністрацією "евакуацію" жителів Енергодара та навколишніх сіл. "Загальна ситуація в районі ЗАЕС стає все більш непередбачуваною і потенційно небезпечною. Я вкрай стурбований цілком реальними ризиками для ядерної та фізичної безпеки станції", - повідомив генеральний директор агентства Рафаель Маріано Гроссі, слова якого цитують в повідомленні агентства.

Поспішна "евакуація" в нікуди

У міській раді Енергодара підтверджують інформацію, що російські окупанти евакуюють людей на інші окуповані території Запорізької області та Криму. "Росіяни оголосили евакуацію з 13 населених пунктів на лінії зіткнення. Це Енергодар, Дніпрорудне, Василівка, Чернігівка, Пологи, Токмак, Водяне, Кам'янка та інші. Вони залякують людей, що буде контрнаступ ЗСУ і тому на два тижні треба відселитися до Бердянську. Все відбувається поспіхом, ніхто не розуміє, що і як, тварин брати з собою не можна, можна лише невелику сумку", - каже один з депутатів Енергодарської міської ради. Своє ім’я він просить не називати, оскільки боїться шантажу своїх літніх батьків, які залишилися на окупованій території.

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі під час відвідування Запорізької АЕС Фото: Fredrik Dahl/AFP

Місцевий житель Павло (ім'я змінено з міркувань безпеки), який раніше працював на ЗАЕС, а зараз залишається в Енергодарі, розповів DW, що евакуацію кілька днів поспіль проводили з території місцевої школи номер 2 та Енергодарської міської лікарні, периметр яких оточений озброєними російськими солдатами. "Керує евакуацією колаборант, зять колишнього директора ЗАЕС. Поки що вивозять тих, хто хотів поїхати, і тих, хто відчуває свою небезпеку в разі приходу української влади. Ми боїмося, аби нас не почали насильно вивозити", - каже чоловік.

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Ще одна жителька Енергодара Людмила (ім'я змінено) повідомила, що з 6 травня всіх дітей відправили на канікули, а садочки та школи закриваються. "Нам оголосили, що на евакуацію готуються діти з батьками та представники пільгових категорій - люди похилого віку, хворі тощо. Сказали, що працюватимуть гарячі лінії для охочих записатися на евакуацію. Одразу розпустили додому працівників міської окупаційної адміністрації", - переповідає жінка. За її словами, це спричинило паніку серед місцевого населення, а особливо місцевих колаборантів і тих, хто має російські паспорти. "Деякі наші знайомі, які мають роспаспорти, одразу власними автівками вирушили на Крим. Там утворився затор, люди не змогли доїхати до півострова й залишилися в Генічеську", - каже Людмила.

Вона додає, що ніяких активних військових дій напередодні не було і людям доводиться лише здогадуватися, чим обумовлена поспішна евакуація. "Періодичні обстріли були до того, але вони тривають уже понад рік. Що спричинило евакуацію та таке масове згортання, ми не знаємо досі", - зазначає жінка. За її інформацією, ті, хто погодився на евакуацію, не задоволені, як організована ця робота, оскільки люди дуже довго були в дорозі через несправність автобусів, декого повезли не в Бердянськ, як обіцяли, а на територію Росії, декого розселили в непридатних для проживання умовах. "Я знаю жінку, яка з дитиною виїхала в Бердянськ. Їх поселили у пансіонаті на косі, що далеко від цивілізації. Магазини там не працюють, харчування організовано в їдальні, яка знаходиться в іншому закладі. Вони ніч проспали в куртках через холод і зрештою власним коштом повернулися в Енергодар", - резюмує Людмила.

На ЗАЕС готують евакуацію, але не всіх

Опитані DW місцеві жителі розповідають, що з більш ніж 53 тисяч людей, які жили в Енергодарі до повномасштабного вторгнення Росії, зараз в місті залишилася третина. Більшість із них є чинними чи колишніми співробітниками Запорізької АЕС або членами їхніх сімей, яких окупанти не випускають з міста. "Навіть ті, хто відмовився на них працювати і кому заблокували картки доступу на ЗАЕС, виїхати зараз не можуть, їх завертають на блокпостах. А нещодавно проводили рейди по квартирах, перевіряли, чи всі залишилися на місці", - розповідає Павло.

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При цьому в українській НАЕК "Енергоатом" повідомили, що мають підтвердження, що російські окупанти готують до "евакуації" з Енергодара близько 3100 людей. Насамперед йдеться про вивезення 2700 працівників станції, які підписали контракт зі створеним окупантами АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" або іншим підприємством "Росатома" та членів їхніх родин. "Навіть тих українських працівників, які, підписавши ганебні контракти, погодились співпрацювати з рашистами, найближчим часом збираються "евакуювати". І це загострить вже й наразі вкрай нагальне питання наявності достатньої кількості персоналу для забезпечення безпеки експлуатації АЕС навіть у поточному відключеному стані", - йдеться у заяві "Енергоатома", розміщеній в офіційному Telegram-каналі компанії.

В Україні побоюються, що через "евакуацію" росіян не вистачатиме персоналу на ЗАЕС Фото: Alexander Ermochenko/REUTERS

У Генеральному штабі Збройних сил України (ЗСУ) також повідомляють, що в Енергодарі російські окупанти організували так звану "евакуацію" для членів сімей працівників Запорізької атомної електростанції. При цьому безпосередньо персоналу ЗАЕС виїзд з міста заборонили. Утім, російська сторона цю інформацію заперечує. Як повідомив радник голови концерну "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, колектив Запорізької АЕС в Енергодарі продовжує роботу в штатному режимі, незважаючи на оголошення про евакуацію частини населення в глиб Запорізької області. "Усі подальші плани та дії коригуватимуться реальними змінами обстановки", - сказав Карчаа, слова якого цитує російський "Інтерфакс".

Ситуація в Енергодарі напружена

Наразі у місті після оголошення поспішної евакуації зачинилися кілька магазинів та захоплені раніше приміщення українських банків, де працювали російські фінансові установи. "Тепер люди не можуть користуватися цим російським мобільним зв'язком, бо поповнити їх можна було на касі чи у терміналі в їхньому банку. 6-7 травня цей їхній "Промсвязьбанк" зібрав всі речі і виїхав", - констатує місцевий житель Павло. Окрім цього, з міської лікарні Енергодару евакуювали всіх хворих та демонтували і вивезли все медичне обладнання.

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За інформацією депутата Енергодарської міськради, демонтовано обладнання гінекологічного відділення та апарати для гемодіалізу. "Спочатку вони вивезли з лікарні своїх поранених і хворих. Сьогодні вони вивозять хворих, яким потрібен гемодіаліз, і відправляють їх у Євпаторію. Кажуть, що відправляють на два тижні, але ми розуміємо, що це звичайна крадіжка обладнання. Також мешканцям дачного кооперативу "Волна" дали час до кінця вихідних забрати свої речі, а з понеділка вже не пускають людей і грабують та вивозять все з дач", - каже депутат.

Законно обраний міський голова Енергодара Дмитро Орлов, який перебуває поза містом, у коментарі проєкту "Радіо Свобода" "Новини Приазов'я" повідомив, що також окупанти вивозять комп'ютерну техніку, документацію, паспортний стіл, який вони розташували у приміщенні ЦНАПу. Він також зазначає, що утворився ажіотаж за певними категоріями продуктів та засобів першої необхідності. АЗС та банкомати, за його словами, також порожні.

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Натомість місцеві мешканці, які зараз перебувають в Енергодарі, лише частково підтверджують нестачу продуктів чи засобів гігієни. "Як такого ажіотажу з продуктами немає. У нас вже рік як все закуплено стоїть вдома про всяк випадок - крупи, консерви, вода. Ліки і побутова хімія поки є, але жахливої якості, бо російське. Тепер у нас все, як раніше в Радянському союзі, - знайти хороше, дефіцитне, постояти в черзі, цукерки замість решти у магазині, на полках магазинів одноманітність. Все це страшне радянське повернулося з приходом Росії", - констатує Павло. Він та інші місцеві жителі, з якими поспілкувалася DW, вірить у якнайшвидше звільнення свого міста від російських окупантів.