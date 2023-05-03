"Паспортний терор" РФ. Як бути тим, хто в окупації

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення на тимчасово окупованих територіях України. Нині цей процес активізувався, особливо в Херсонській області. Про це повідомляє генштаб Збройних сил України (ЗСУ). Там зазначають, що російська армія тероризує людей, змушуючи отримувати російські паспорти. За відмову взяти паспорт РФ окупанти погрожують людям депортацією.

"До населеного пункту прибуває колона порожніх автобусів у супроводі представників ФСБ, які, посилаючись на нещодавно підписаний президентом РФ указ про депортацію з окупованих територій осіб без російського громадянства, ставлять людям радикальну умову: або відмова від українського паспорта на користь російського, або негайне виселення з конфіскацією майна", - сказано у зведенні генштабу ЗСУ.

Насильницька паспортизація на окупованих територіях

Це підтверджують і свідчення людей з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, з якими DW вдалося поспілкуватися на умовах анонімності. "У нас військові РФ провели обшук, коли я показав український паспорт почали дуже сильно кричати, щоб я його змінив на російський, бо заберуть авто і депортують. Сказали, що у них процедура спрощена - мені треба тільки написати заяву і вони повернуться через тиждень перевірити, чи я вже отримав їхній паспорт", - жаліється літній чоловік з лівобережної Херсонщини.

Ще одна жінка з Запорізької області плачучи розповідає, що окупанти пригрозили їй забрати й депортувати в Росію її малолітніх дітей, якщо вона негайно не напише заяву на отримання російського паспорту. Іншій - російські вояки пригрозили "надіти мішок на голову" за відмову стати "громадянкою Росії". "Ми трималися до останнього, не хотіли брати (російський паспорт. - Ред.), але вже просто стало нестерпно і страшно, на вулицю не можна вийти, всюди перевіряють і погрожують", - каже жінка з Приазов'я.

"Мого знайомого російські окупанти дуже жорстоко побили через те, що він сказав, що не знає, де і навіщо отримувати той паспорт", - переказує ситуацію ще один чоловік з окупованої частини Херсонщини.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський констатує, що тиск на людей, які залишилися на окупованих територіях значно посилився останнім часом. "Фіксуються факти обмеження доступу до медичних послуг, пересування між населеними пунктами для людей, які відмовляються отримувати російські паспорти. На жаль, є випадки, коли застосовують насильство для отримання цих паспортів", - каже Соболевський.

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Навіщо Росія поспішає з паспортизацією?

Активізацію насильницької паспортизації Соболевський пов'язує з тим, що охочих добровільно стати російськими громадянами на окупованих територіях виявилося не так багато, як очікували росіяни. Тому, продовжує перший заступник голови Херсонської обласної ради, окупаційна влада почала застосовувати терор, аби примусом паспортизувати людей на захоплених територіях, адже застосовані раніше обіцянки змін на краще, підкуп гуманітарною допомогою у них не спрацювали.

"Вони втомилися чекати, коли люди добровільно прийдуть за їхнім паспортом і не розраховували на такий супротив українців, тому вирішили діяти радикально, оскільки Кремль вимагає результатів до літа", - додає Соболевський.

Як відомо, нещодавно президент Росії Володимир Путін підписав указ, в якому вказано, що громадяни України, які живуть на окупованій частині Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей та вирішили зберегти українське громадянство, можуть жити на цих територіях лише до 1 липня 2024 року. Після цього без російського паспорту українців можуть депортувати з окупованих Росією українських територій.

Як раніше повідомляло міноборони Великобританії з посиланням на свою розвідку, Росія ймовірно прискорює інтеграцію окупованих територій України, щоб допомогти подати росіянам вторгнення в Україну, як успіх, особливо напередодні президентських виборів 2024 року. "Росія використовує паспорти як інструмент для русифікації окупованих територій, як це було в Донецьку та Луганську до вторгнення в лютому 2022 року", - зазначили в міноборони Великобританії.

В ОРДЛО ситуація з паспортами інша

Водночас експерти відзначають, що ситуація з паспортизацією на територіях, окупованих з 2014 року та після лютого минулого року, дещо відрізняється. Експертка Центру інформації про права людини Альона Луньова зауважує, що з 2014 року на захоплених територіях Луганської та Донецької областях українців довгий час не примушували брати ані російські паспорти, ані паспорти самопроголошених "республік". "Зараз РФ активізує процес паспортизації, але не так жорстко як на півдні. Бо, куди ти депортуєш людей з ОРДЛО? Їм зараз потрібні персональні дані для мобілізації та контроль за тими, хто залишився та для політичного звіту: що, мовляв, там усі громадяни РФ і це вже Росія", - каже Луньова.

Луганськ, вересень 2022 року Фото: dpa/AP/picture alliance

Сергій (ім’я змінено), хлопець з Хрустального Луганської області, окупованого з 2014 року, розповідає, що багато людей, які так і не отримали російський паспорт протягом всіх цих років, зараз перебувають у невизначеності, що робити, адже бояться потрапляти в російські облікові бази. "Додаткового примусу поки також не з'явилося, але дедалі більше й більше роботодавців вимагають наявності російського паспорту. Хто ніде офіційно не працює і не отримує ніяких пільг, для них нічого не змінилося. Але далі треба буде думати, бо отримувати російське "внж" (вид на жительство (рос.). - Ред.) це засвітити себе. А в них є механізм, щоб з "внж" забрати до армії", - ділиться своїми хвилюваннями Сергій.

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Суперечливі сигнали з Києва

Отже, що робити людям на окупованих територіях? Брати російський паспорт під примусом чи не брати? Що за це може загрожувати? З Києва щодо цього надходять діаметрально протилежні сигнали.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у телемарафоні "Єдині новини" сказав, що українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, задля збереження власного життя мають брати російський паспорт. "Я думаю, що всі громадяни України, які відмовляться від російського паспорта, їх просто заарештують. І це буде окрема категорія цивільних заручників, яких Російська Федерація буде тримати в полоні, в ув'язненні на своїй території або на тимчасово окупованій території України", - підкреслив Лубінець. Він зауважив, що Україна не визнає примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях, не визнає примусового автоматичного набуття українцями на цій території іншого громадянства, і це не є підставою для втрати громадянства України.

Водночас віцепрем'єрка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук рекомендує українцям в окупації російські паспорти не брати, а негайно виїжджати звідти. "Мій заклик до громадян також залишається незмінним від початку широкомасштабного вторгнення: не йдіть на співпрацю з окупантами, не беріть російських паспортів, за змоги виїжджайте або дочекайтеся нашої армії", - закликала Верещук в ефірі телемарафону. У своєму Telegram-каналі вона написала, що її міністерство вкотре звернулось до російської сторони та Міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою відкрити гуманітарні коридори для того, щоб українці могли виїхати на підконтрольну українському уряду територію.

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Залишатися в окупації не є злочином

"Я не знаю що робити після цього. Мені соромно і страшно брати російський паспорт, але я також боюся депортації десь на Камчатку. Ми не можемо виїхати, як нам радить українська влада, бо у нас старенька хвора мама і авто на українських номерах, яке не пропустять на блокпосту в Криму", - у розпачі каже жінка з окупованого лівобережжя Херсонщини. Юрій Соболевський підтверджує, що жителі Херсонської області можуть виїхати з окупованої території передусім через Крим, де українці піддаються жорсткій фільтрації і вже є випадки, коли охочих виїхати змушували повертатися додому через відсутність російського паспорту чи наявності української реєстрації автомобіля.

Неоднозначні рекомендації влади дезорієнтують людей на окупованих територіях, констатує Альона Луньова. "Така суперечлива комунікація уряду надзвичайно шкодить. Проживання в окупації не є злочином. Навпаки не потрібно, щоб всі покидали окуповану територію, бо там не може залишитися порожня земля і ми не зможемо забезпечити виїзд 4-5 мільйонів людей з окупованих територій, - каже експертка Центру інформації про права людини. - Якщо людина під тиском вирішує взяти російський паспорт і залишитися, то це не злочин і не може комунікуватися державою як злочин, бо це не відповідає українському законодавству".

Адвокатка, директорка Східної правозахисної групи Віра Ястребова нагадує, що в України є конституція та чинний закон про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованих територіях. Він передбачає, що примусові автоматичні набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, громадянства Росії - не визнаються і не є підставою для втрати громадянства України.

"В Україні закладений правовий режим для захисту від примусової паспортизації і ним визначено нікчемність паспортів РФ, які вони роздають", - прокоментувала Ястребова у розмові з DW. Вона зазначила, що її правозахисна організація вже консультує людей з окупованих територій щодо цього і вони не нестимуть відповідальності за примусове отримання російського паспорта, окрім випадків свідомого колабораціонізм.

Тим часом заяви Лубінця та Верещук прокоментував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. "У порадах представників держави Дмитра Лубінця та Ірини Верещук громадянам на окупованих територіях немає жодних суперечностей. Якщо ви маєте змогу не отримувати російський паспорт, намагайтеся не отримувати. Якщо вам необхідно взяти російський паспорт, щоб уникнути репресій, катувань, - беріть", - написав Подоляк у Twitter. Він наголосив, що Україна не буде переслідувати громадян, які пасивно отримали "російське громадянство".