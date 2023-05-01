У Києві розійшлися у думках щодо паспортів РФ в окупації

Міністерка з питань реінтеграції Верещук закликає українців не отримувати паспорти РФ в окупації, тоді як омбудсмен Лубінець вважає їхнє отримання "питанням виживання".

Віцепрем'єрка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українських громадян на окупованих територіях не отримувати паспорти РФ, попри їхнє нав'язування Москвою. Про це вона написала у своєму Telegram у понеділок, 1 травня.

"Мої рекомендації українцям на ТОТ залишаються тими самими: російські паспорти не брати; з окупантами не співпрацювати; за можливості виїхати; чекати ЗСУ", - порадила вона.

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За словами Верещук, мінреінтеграції звернулося до російської сторони та Міжнародного Комітету Червоного Хреста з вимогою відкрити гуманітарні коридори, щоб охочі могли виїхати на підконтрольну Києву територію. За її даними, наразі росіяни не випускають українців з тимчасово окупованих територій.

Тим часом Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець радить українцям на отримувати російські паспорти, щоб вижити, або будь-яким способом залишити окуповану територію.

"Я думаю, що всіх громадяни України, які відмовляться від російського паспорта, просто заарештують. І це буде окрема категорія цивільних заручників, яких РФ триматиме у полоні, в ув'язненні на своїй території або на тимчасово окупованій території України", - сказав Лубінець в ефірі телемарафону 30 квітня.

"Я б порадив брати російський паспорт, все ж таки для себе прийняти рішення - вижити. Це найголовніше. Ми розуміємо, що це відбувається під тиском, фізичним тиском. Тому взяти паспорт, вижити, дочекатись, коли ми звільнимо цю територію, - цитує омбудсмена видання "Українська правда". - Зараз напрацьовується відповідний закон, офіційно відмовитись від цього паспорта і повернутись до нормального життя. Або для себе приймати рішення і виїжджати з цієї території в будь-який спосіб через будь-яку територію інших країн".

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Лубінець наголосив, що Україна не визнає російський паспорт "як елемент скоєння злочину" українськими громадянами.

Як повідомлялося, 27 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, який передбачає видворення мешканців окупованих територій України. У документі сказано, що громадяни України, які вирішили зберегти українське громадянство, можуть жити там до 1 липня 2024 року. Після цього їх можуть депортувати.

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