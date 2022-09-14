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Паспорт РосіїФото: AFP/Getty Images
ПолітикаУкраїна

В Україні пояснили, кого каратимуть за отримання паспорта РФ

Аліна Коломієць
1 год. тому

Виправдовуватимуть отримання паспорту РФ лише у випадку, якщо людина з його допомогою намагатиметься повернутись в Україну.

https://www.dw.com/uk/v-ukraini-poasnili-kogo-karatimut-za-otrimanna-pasporta-rf/a-63120269

В Україні підготували законопроєкт, який вводить кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта на тимчасово окупованих територіях. Про це  повідомиломіністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Покарання пропонується запровадити у разі: набуття громадянства та/або отримання паспорта Росії державними посадовцями або представниками місцевого самоврядування за відсутності ознак державної зради; пропаганду, публічні заклики, примушування до цього; обмеження прав людей, які не отримали громадянства або паспорта держави-агресора.

Виправдовуватиметься отримання російського паспорту на тимчасово окупованих територіях лише у випадку, якщо людина за допомогою цього документа намагатиметься через РФ та треті країни повернутись в Україну.

"Міжнародне гуманітарне право забороняє примушувати жителів окупованої території присягати на вірність державі-супротивнику. Ворожа паспортизація, тиск з метою нав'язування паспорта Російської Федерації - абсолютно неправомірні та протизаконні", - заявили у відомстві.

Інший деталей у міністерстві не навели, документ поки відсутній на сайті Верховної Ради.

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Російська "паспортизація" українців

У липні 2022 року президент РФ Володимир Путін підписав указ, який дозволяє оформляти громадянство РФ у спрощеному порядку для всіх громадян України. Згідно з документом, звернутися за отриманням російського громадянства можуть усі громадяни України та "особи без громадянства, які постійно проживають на її території". Раніше громадянство РФ у спрощеному порядку видавали мешканцям самопроголошених квазідержавних утворень "ДНР" та "ЛНР", окупованих Херсонської та Запорізької областей, а також анексованого Криму.

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило цей указ й назвало його "юридично нікчемним". "Зазначене рішення є черговим зазіханням на суверенітет та територіальну цілісність України, несумісне із нормами та принципами міжнародного права", - наголошували в МЗС.

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