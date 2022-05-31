ЄС не визнаватиме російські паспорти на окупованих територіях України

Євросоюз не буде визнавати паспортів Російської Федерації, виданих жителям окупованих частин Херсонської та Запорізької областей. Про це йдеться у заяві верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля, що оприлюднена у п'ятницю, 3 червня.

"ЄС рішуче засуджує укази президента Росії від 25 і 30 травня, які спрощують процес надання російського громадянства та видачі російських паспортів громадянам України в Херсонській та Запорізькій областях, які тимчасово перебувають під контролем російських військ", - йдеться в заяві. Окрім того, не визнаватимуть документи

Також ЄС засудив будь-які спроби Росії замінити демократично обрані та легітимні українські адміністрації, а також ввести російський рубль, нав'язати російські програми та навчальні матеріали та змінити мову навчання в школах на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

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Зазначається, що будь-які спроби змінити статус територій України є порушенням міжнародного права, Статуту ООН та Конституції України, і тому не будуть визнані Європейським Союзом. "Росія, її політичне керівництво та всі, хто причетний до порушень міжнародного права, будуть притягнуті до відповідальності за ці незаконні дії", - йдеться у заяві.

ЄС закликав Росію негайно вивести всі свої війська та військову техніку з території України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Роздача російських паспортів

Указ президента РФ ВолодимираПутіна від 25 травнявносить доповнення до указу від квітня 2019 року, що дозволяє у спрощеному порядку звернутися із заявами про надання громадянства РФ мешканцям тимчасово непідконтрольних Києву районів Донецької та Луганської областей. За даними російських ЗМІ, на окупованих територіях невдовзі після цього указу почали оформляти паспорти РФ українцям.

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За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, окупанти також розпочали видачу російських паспортів у тимчасово окупованому Маріуполі та інших нещодавно окупованих частинах Донеччини.

У міністерстві закордонних справ України засудили рішення очільника Кремля та назвали указ "юридично нікчемним" та таким, що не матиме правових наслідків. "Це рішення не вплине на приналежність мешканців тимчасово захоплених Росією територій до громадянства України", - наголошується у заяві зовнішньополітичного відомства.

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