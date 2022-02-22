Російська паспортизація Донбасу і не тільки: як може відповісти Україна

Визнання Росією незалежності так званих "Л/ДНР" і офіційне введення на ці території регулярних військ РФ стали логічним продовженням російської окупації частини українського Донбасу. До цього Москва не визнавала свою присутність там, але вже не один рік провадила "паспортизацію". Ще у 2019 році президент РФ Володимир Путін дозволив видавати російські паспорти жителям так званих "ДНР" і "ЛНР" у спрощеному порядку. За словами депутата Держдуми РФ Віктора Водолацького, станом на 15 лютого 2022 року до російського громадянства вступили 775 620 мешканців Донбасу. При цьому ще 170 тисяч - у процесі оформлення, додав депутат.

Економічні мотиви громадянства РФ

Люди змушені отримувати російський паспорт через умови, створені в окупованих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), зазначає DW голова Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитро Лубінець. "Наприклад, без паспорта РФ не можна працевлаштуватися у будь-якій сфері, влаштувати дітей у школу або садок, отримати пенсію. Саме тому люди стали заручниками цієї ситуації, і багато хто отримує російські паспорти", - наголошує він.

Інші опитані DW експерти також вказують на той факт, що для можливості працювати на окупованих територіях вимагають російський паспорт. Тому більшість мешканців ОРДЛО отримують російські паспорти не з політичних мотивів, а з економічних, впевнений представник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на сході України Сергій Гармаш.

Порушення мінських домовленостей

Надання громадянам України паспортів РФ було порушенням мінських домовленостей та міжнародного гуманітарного права, наголошує Гармаш. "Тому це питання неодноразово піднімалося на засіданнях ТКГ, але Росія ухилялася від відповіді. Або ж говорила, що це внутрішня справа Росії, а також, що у мінських домовленостях не сказано про можливість або неможливість видачі паспортів, тому нібито обговорювати нічого", - розповідає він DW.

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Ця ситуація, за словами Гармаша, дуже заважала мирному врегулюванню ситуації на Донбасі.

Підстава для введення військ

Шляхом надання громадянства мешканцям ОРДЛО Росія створювала там критичну масу людей, яких РФ вважає своїми громадянами, пояснює у розмові з DW політолог-міжнародник, дипломат Вадим Трюхан. "Саме захистом інтересів росіян обґрунтовувалася необхідність визнання "Л/ДНР" і введення туди регулярних підрозділів збройних сил РФ", - переконаний він.

Тому роздача російських паспортів дуже небезпечна, адже це може бути використано Москвою як підстава для втручання в політику інших країн, додає співзасновниця проєкту "Національна платформа "Діалог про мир та безпечну реінтеграцію" Юлія Тищенко. "Вчора на Раді безпеки РФ один з фігурантів засідання прямо сказав: "На Донбасі наші співгромадяни". Тому я впевнена, що Росія хоче роздавати свої паспорти і на не окупованих територіях України. Не дарма ж Росія у 2020 році спростила порядок видачі паспортів для всіх українців", - попереджає вона у розмові з DW.

Протидія російській "паспортизації"

Дієвих механізмів запобігання надання громадянства РФ на всій території України немає, вважає Трюхан. "Москва може це робити будь-де і будь-коли. Наприклад, людина може виїхати в Угорщину, і там в консульстві РФ їй можуть видати російський паспорт", - каже він.

Утім, в умовах загрози для Україна, на думку Трюхана, слід негайно ухвалити зміни до законодавства про громадянство України. "Зокрема, передбачити, що у разі набуття громадянства РФ громадянин України позбавляється українського паспорта. Це зробити не просто, тому що треба вносити зміни до Конституції, яка нині передбачає, що позбавити громадянства України не може ніхто", - впевнений він.

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Але поки Україна цього не зробить, то постійно буде група людей, які використовуватимуться росіянами для обґрунтування чергового вторгнення, додає Трюхан.

У довгостроковій перспективі потрібно зробити все, щоб Україна була привабливою для людей соціально і економічно, впевнена Тищенко. "Щоб люди не хотіли отримувати іноземні паспорти", - вважає вона.

Як Україна повинна діяти після повернення ОРДЛО

Коли ж Україна поверне окуповані території, то було б правильним дати людям вибір: громадянство України чи іноземної держави, зазначає Лубінець. "Особа, яка залишить паспорт РФ зможе проживати на території України в межах чинного законодавства для громадян іноземних держав", - каже він.

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Схожу думку має Гармаш, який наголошує, що громадяни, які залишать російський паспорт, в Україні будуть обмежені в певних правах, зокрема, не зможуть брати участь у виборах або працювати в держструктурах. "Також я думаю можна ввести кримінальну відповідальність за приховування факту наявності подвійного громадянства. Якщо хочеш мати два паспорти, то хоча б декларуй це", - наголосив він.

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