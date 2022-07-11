Київ засудив "юридично нікчемний" указ Путіна про паспортизацію українців

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило указ президента РФ, який передбачає спрощений порядок надання російського громадянства для всіх громадян України. Відповідну заяву було розміщено на сайті МЗС у понеділок, 11 липня.

"Зазначене рішення є черговим зазіханням на суверенітет та територіальну цілісність України, несумісне із нормами та принципами міжнародного права", - наголосили в МЗС. Зазначається, що указ президента РФ від 11 липня вносить зміни до попередніх указів про спрощений порядок надання громадянства Росії для мешканців тимчасово окупованих територій України в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, нині поширюючи його дію на решту української території.

Читайте також:Зеленський наказав відвоювати південь України - Резніков

Це, зокрема, підтверджує продовження курсу Кремля на загарбання українських земель, знищення української держави та примусову асиміляцію української нації, наголосили у МЗС.

"Юридично нікчемне" рішення

"Паспортизація українських громадян є юридично нікчемною та не матиме правових наслідків для України. Натомість Росія використовує спрощену процедуру видачі паспортів для затягування зашморгу на шиях мешканців тимчасово окупованих територій нашої держави, змушуючи їх брати участь в злочинній діяльності окупаційних адміністрацій та російської загарбницької армії", - зазначили в міністерстві.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба таккож наголосив, що указ свідчить лише про загарбницькі апетити РФ. "Українським громадянам не потрібне путінське громадянство, а спроби нав'язати його силою приречені на провал", - впевнений він. Міністр наголосив, що зараз партнерам критично важливо посилити допомогу і "терміново надати Україні більше важкого озброєння та запровадити нові економічні санкції проти Росії". Зволікання лише заохочуватиме Росію до подальших злочинів проти України та руйнування миру та безпеки у світі, зазначають у МЗС України.

Читайте також: ЄС не визнаватиме російські паспорти на окупованих територіях України

Путін спростив надання громадянства РФ усім українцям

У понеділок президент РФ Володимир Путін підписав указ, який дозволяє оформляти громадянство РФ у спрощеному порядку для всіх громадян України. Згідно з документом, звернутися за отриманням російського громадянства можуть усі громадяни України та "особи без громадянства, які постійно проживають на її території". Раніше громадянство РФ у спрощеному порядку видавали мешканцям самопроголошених квазідержавних утворень "ДНР" та "ЛНР", окупованих Херсонської та Запорізької областей, а також анексованого Криму.

Читайте також: Російська паспортизація Донбасу і не тільки: як може відповісти Україна