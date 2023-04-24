РФ змушує херсонців до літа отримати паспорти - Лондон

Росія примусово роздає паспорти українцям в окупації і погрожує виселенням і конфіскацією майна тим, хто відмовиться, повідомляє британська розвідка.

Російська адміністрація примушує населення окупованих територій України отримувати паспорти РФ під загрозою виселення і відбирання майна. Про це повідомляє у звіті у понеділок, 24 квітня, розвідка міністерства оборони Великобританії.

"Жителів Херсонщини попередили, що ті, хто не прийме російський паспорт до 1 червня 2023 року, будуть депортовані, а їхнє майно конфісковане", - йдеться у повідомленні міноборони Великобританії у Twitter.

Водночас у розвідці зазначають, що РФ використовує паспорти як інструмент русифікації окупованих територій, як це було в окупованих районах Донецької та Луганської областей до початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

"Росія, очевидно, прискорює інтеграцію окупованих районів України в бюрократичну систему Російської Федерації, щоб представити вторгнення як успіх, особливо напередодні президентських виборів 2024 року", - наголошено в повідомленні.

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