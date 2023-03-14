  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Уповноважений із захисту державної мови (мовний омбудсмен України) Тарас Кремінь
Мовний омбудсмен України Тарас КреміньФото: Privat
КонфліктиУкраїна

Мовний омбудсмен України: Окупанти свідомо чинять лінгвоцид

Віолетта Чайковська
13 хв. тому

Русифікація української освіти є свідомою тактикою окупантів, причетних до якої необхідно покарати, переконаний уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

https://p.dw.com/p/4Oe50

Русифікація української системи освіти на тимчасово окупованих Росією територіях є цілеспрямованою тактикою викорінення національної ідентичності, заявив у вівторок, 14 березня уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Так він прокоментував інформацію про скасування на окупованій частині Запорізької області обов'язкового вивчення української мови, поширену напередодні російськими пропагандистськими ЗМІ.

"Це не перший приклад того, як окупаційний режим Росії, порушуючи міжнародне право, норми та юридичні практики цивілізованого світу, забороняє українську мову, витісняючи її російською”, - сказав Кремінь. 

Читайте також: Мовний омбудсмен України: Питання не у Пушкіні, а в цінностях - інтерв'ю DW

Мовний омбудсмен: Окупанти вчиняють лінгвоцид

Офіс уповноваженого нагадує, що фіксує факти лінгвоциду на окупованих територіях і передає їх до правозахисних та правоохоронних органів. Ідеться про викрадення вчителів і дітей, руйнування садочків і шкіл, знищення української освіти та культури. 

"Самопроголошена злочинна освітня нечисть, яка обслуговує ворога, - такі ж терористи, як і російські окупаційні війська. Причетні до злочинів будуть покарані", - цитує Кременя сайт мовного омбудсмена

Мовний омбудсмен про дерусифікацію й мову як зброю

Генпрокурор: Росія чинить в Україні геноцид

Раніше український генеральний прокурор Андрій Костін наголошував, що загалом злочини Росії в Україні можна кваліфікувати як геноцид, оскільки вони демонструють ознаки переслідування українців як національної групи. "Більше того, вчинені злочини мають систематичний і масовий характер, що є характерним для геноциду", - пояснював Костін у статті для Global Insight наприкінці минулого року.

"Відправною точкою є сама риторика президента Росії, який протягом багатьох років публічно і неодноразово ставив під сумнів українську державність. Він прямо наголошував на процесі "деукраїнізації", маючи на увазі необхідність стерти саму суть свідомості українців як певного і самостійного народу та як держави. Ця геноцидна мова "деукраїнізації", що ставить під сумнів саме існування української ідентичності, поширювалася російською пропагандистською машиною через ЗМІ і регулярно озвучувалась провідними політичними діячами", - писав він.

Читайте також: Офіс генпрокурора про тонкощі розслідування воєнних злочинів РФ в Україні

Маріуполь в окупації: як Росія знищує все українське в місті

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Тарас Кремінь: Русифікація української освіти - свідома тактика окупантів

mova-ombudsman.gov.ua
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Бахмут

Росія лімітує відстріл снарядів через їхній брак - розвідка

Конфлікти2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Вітрогенератори на тлі вугільної електростанції Neurath під Кельном

Енергетика в Німеччині: міфи факти

Енергетика в Німеччині: міфи факти

Економіка3 год. тому
Оголошення про обрання Хорхе Маріо Бергольо Папою Римським, 13 березня 2023 року

Свій і чужий. Десять років Папи Франциска

Свій і чужий. Десять років Папи Франциска

Релігія19 год. тому
external

Церемонія вручення "Оскарів": що говорили про Україну

Церемонія вручення "Оскарів": що говорили про Україну

Панорама22 год. тому02:16 хв.
external

Як війна змінила життя українців - "Європа у фокусі"

Як війна змінила життя українців - "Європа у фокусі"

Конфлікти22 год. тому26:00 хв.
external

Битва за Бахмут: "вагнерівці" наступають з кількох напрямків

Битва за Бахмут: "вагнерівці" наступають з кількох напрямків

Конфлікти23 год. тому01:21 хв.
Команда фільму "Все завжди і водночас" на церемонії вручення "Оскарів"

Сім оскарів фантастиці, фільм про Україну без нагороди

Сім оскарів фантастиці, фільм про Україну без нагороди

Кіно23 год. тому
На головну сторінку