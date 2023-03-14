Мовний омбудсмен України: Окупанти свідомо чинять лінгвоцид

Русифікація української освіти є свідомою тактикою окупантів, причетних до якої необхідно покарати, переконаний уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Русифікація української системи освіти на тимчасово окупованих Росією територіях є цілеспрямованою тактикою викорінення національної ідентичності, заявив у вівторок, 14 березня уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Так він прокоментував інформацію про скасування на окупованій частині Запорізької області обов'язкового вивчення української мови, поширену напередодні російськими пропагандистськими ЗМІ.

"Це не перший приклад того, як окупаційний режим Росії, порушуючи міжнародне право, норми та юридичні практики цивілізованого світу, забороняє українську мову, витісняючи її російською”, - сказав Кремінь.

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Мовний омбудсмен: Окупанти вчиняють лінгвоцид

Офіс уповноваженого нагадує, що фіксує факти лінгвоциду на окупованих територіях і передає їх до правозахисних та правоохоронних органів. Ідеться про викрадення вчителів і дітей, руйнування садочків і шкіл, знищення української освіти та культури.

"Самопроголошена злочинна освітня нечисть, яка обслуговує ворога, - такі ж терористи, як і російські окупаційні війська. Причетні до злочинів будуть покарані", - цитує Кременя сайт мовного омбудсмена .

Мовний омбудсмен про дерусифікацію й мову як зброю To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Генпрокурор: Росія чинить в Україні геноцид

Раніше український генеральний прокурор Андрій Костін наголошував, що загалом злочини Росії в Україні можна кваліфікувати як геноцид, оскільки вони демонструють ознаки переслідування українців як національної групи. "Більше того, вчинені злочини мають систематичний і масовий характер, що є характерним для геноциду", - пояснював Костін у статті для Global Insight наприкінці минулого року.

"Відправною точкою є сама риторика президента Росії, який протягом багатьох років публічно і неодноразово ставив під сумнів українську державність. Він прямо наголошував на процесі "деукраїнізації", маючи на увазі необхідність стерти саму суть свідомості українців як певного і самостійного народу та як держави. Ця геноцидна мова "деукраїнізації", що ставить під сумнів саме існування української ідентичності, поширювалася російською пропагандистською машиною через ЗМІ і регулярно озвучувалась провідними політичними діячами", - писав він.

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