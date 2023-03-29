Глава МАГАТЕ Гроссі прибув на захоплену РФ ЗАЕС

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує оцінити поточну ситуацію на ЗАЕС та виступити гарантом ротації членів місії, що працює на станції з вересня 2022 року.
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Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибув на Запорізьку АЕС, повідомляє у середу, 29 березня, державне підприємство НАЕК "Енергоатом".
Він планує оцінити поточну ситуацію на ЗАЕС, поспілкуватися з її працівниками, а також виступити гарантом ротації членів постійної місії МАГАТЕ, яка працює на станції з вересня 2022 року, йдеться у повідомленні.
Як зазначили у МАГАТЕ, Гроссі супроводжуватиме нова група експертів, яка стане сьомою, що присутня на об'єкті з моменту створення місії МАГАТЕ на АЕС.
Це другий візит керівника МАГАТЕ на станцію відтоді як її захопили росіяни. Минулого разу Гроссі на чолі делегації МАГАТЕ відвідував об'єкт на початку вересня 2022 року. За результатами візиту було оприлюднено доповідь щодо ситуації на ЗАЕС. Серед ключових рекомендацій - створення зони ядерної безпеки навколо станції. У звіті також повідомлялося, що на ЗАЕС залишаються фахівці МАГАТЕ, які "пильно будуть моніторити ситуацію на об'єкті" та передавати агентству "пряму, оперативну та надійну інформацію".
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