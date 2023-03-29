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Рафаель Гроссі
Рафаель Гроссі по дорозі на ЗАЕСФото: Fredrik Dahl/AFP
КонфліктиУкраїна

Глава МАГАТЕ Гроссі прибув на захоплену РФ ЗАЕС

Тетяна Кирилюк
2 год. тому

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує оцінити поточну ситуацію на ЗАЕС та виступити гарантом ротації членів місії, що працює на станції з вересня 2022 року.

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Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибув на Запорізьку АЕС, повідомляє у середу, 29 березня, державне підприємство НАЕК "Енергоатом".

Він планує оцінити поточну ситуацію на ЗАЕС, поспілкуватися з її працівниками, а також виступити гарантом ротації членів постійної місії МАГАТЕ, яка працює на станції з вересня 2022 року, йдеться у повідомленні. 

Як зазначили у МАГАТЕ, Гроссі супроводжуватиме нова група експертів, яка стане сьомою, що присутня на об'єкті з моменту створення місії МАГАТЕ на АЕС.

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Анонсуючи свій візит 26 березня, голова агентства запевнив, що продовжить докладати зусиль до захисту атомного об'єкта в умовах воєнного конфлікту, а також буде опікуватися ротацією членів місії на ЗАЕС. Наступного дня він відвідав Дніпровську ГЕС у Запоріжжі, де обговорив із президентом України Володимиром Зеленським захист ЗАЕС.

Бойові дії навколо ЗАЕС посилилися, що збільшує ймовірність ядерної аварії, заявив він після візиту.

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Другий візит на ЗАЕС з початку повномасштабного вторгнення РФ

Раніше Гроссі закликав створити захисну зону навколо ЗАЕС, яка перебуває під контролем росіян з 4 березня 2022 року. Але поки що "у переговорах нема жодного прогресу", зазначив він. Україна виступає проти такої угоди, оскільки вона фактично визнає або дозволить російську військову присутність на заводі.

Це другий візит керівника МАГАТЕ на станцію відтоді як її захопили росіяни. Минулого разу Гроссі на чолі делегації МАГАТЕ відвідував об'єкт на початку вересня 2022 року. За результатами візиту було оприлюднено доповідь щодо ситуації на ЗАЕС. Серед ключових рекомендацій - створення зони ядерної безпеки навколо станції. У звіті також повідомлялося, що на ЗАЕС залишаються фахівці МАГАТЕ, які "пильно будуть моніторити ситуацію на об'єкті" та передавати агентству "пряму, оперативну та надійну інформацію". 

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Топтема

Рафаель Гроссі

Глава МАГАТЕ Гроссі прибув на захоплену РФ ЗАЕС

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