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Зустріч Гроссі та Зеленського у Запоріжжі
Зустріч Гроссі та Зеленського у ЗапоріжжіФото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Глава МАГАТЕ говорив з Зеленським у Запоріжжі про захист АЕС

Олександр Куницький
5 хв. тому

Під час візиту до України гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав Дніпровську ГЕС та обговорив із Володимиром Зеленським захист Запорізької АЕС.

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Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі обговорив із президентом України Володимиром Зеленським захист Запорізька атомної електростанції (ЗАЕС) та її персоналу. Hозмова відбулася у понеділок, 27 березня, в Запоріжжі.

"Сьогодні я зустрівся з Зеленським у Запоріжжі й обговорив захист Запорізької АЕС та її персоналу. Я знову підтвердив повну підтримку МАГАТЕ ядерним об'єктам України", - написав Гроссі у Twitter.

Також глава МАГАТЕ і український президент відвідали Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. "Дніпровська гідроелектростанція є невід'ємною частиною системи підтримки ядерної безпеки Запорізької АЕС", - наголосив Гроссі, додавши, що Зеленський показав йому пошкодження дамби.

Крім цього, під час поїздки до України Гроссі планує знову відвідати окуповану росіянами ЗАЕС, щоб "на власні очі побачити, як розвивалася ситуація з вересня, і поспілкуватися з тими, хто експлуатує об'єкт". За його словами, попри присутність на станції інспекторів МАГАТЕ вже сім місяців, ситуація на ЗАЕС все ще небезпечна.

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Зеленський поспілкувався з військовими на Запоріжжі

Своєю чергою Зеленський під час робочої поїздки до Запорізької області також відвідав передові позиції українських військовослужбовців і військовий госпіталь. Президент вручив військовим і медикам державні нагороди. Крім того, він ознайомився з роботою командного пункту оперативного угруповання військ "Запоріжжя" та провів нараду з правоохоронцями та військовими щодо ситуації в області, повідомляє його пресслужба.

Нагадаємо, ЗАЕС захопили російські війська 4 березня 2022 року. Відтоді станцію продовжує обслуговувати український персонал під контролем РФ.

Президент Росії Володимир Путін після анексії Запорізької області своїм указом від 5 жовтня доручив передати ЗАЕС під керування РФ. Зокрема, йдеться про створення так званого нового федерального держпідприємства "Запорізька АЕС". Об'єкти ЗАЕС та інше майно Путін розпорядився передати у російську федеральну власність. У зв'язку з цим Україна закликає запровадити санкції проти "Росатома", афілійованих з ним компаній та інших ключових гравців російської атомної енергетики.

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