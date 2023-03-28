Навколо Запорізької АЕС посилились бойові дії - глава МАГАТЕ

Поблизу ЗАЕС посилилися бойові дії, що збільшує ймовірність ядерної аварії, заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. При цьому він сподівається на досягнення угоди щодо захисту станції.

Бойові дії навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) посилилися, що збільшує ймовірність ядерної аварії. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в інтерв'ю агенціям Associated Press і Reuters, опублікованим у вівторок, 28 березня.

"В районі Запорізької АЕС підвищився рівень боїв, активних боїв. Моя команда щодня повідомляє про атаки, звуки важкого озброєння. Це практично постійно", - сказав він.

За його словами, концентрація військ, військової техніки та важкого озброєння зросла "в геометричній прогресії" поблизу заводу, що "підвищує ризик аварії або атаки на станцію". "Я бачу підвищений рівень небезпеки", - наголосив Гроссі.

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Угода щодо захисту окупованої Росією Запорізької АЕС

Водночас гендиректор МАГАТЕ висловив сподівання досягнути угоди щодо захисту окупованої Росією Запорізької АЕС. Раніше він закликав створити захисну зону навколо станції, але поки що "у переговорах нема жодного прогресу". Україна виступає проти такої угоди, так як вона фактично визнає або дозволить російську військову присутність на заводі, зазначає Reuters.

Тому, за словами Гроссі, МАГАТЕ пропонує внести деякі корективи в свої пропозиції. "Я впевнений, що можна встановити певну форму захисту, можливо, не наголошуючи стільки на ідеї зони, скільки на самому захисті: що люди повинні робити або не повинні робити, щоб захистити станцію", - зазначив він. Інші елементи плану Гроссі включають заборону обстрілу заводу або з нього, а також виведення важкого озброєння. "Я ні в якому разі не здаюся. Я думаю, навпаки, нам потрібно примножувати наші зусилля, нам потрібно продовжувати", - наголосив він.

За словами Гроссі, він підтримує професійний діалог як з російськими, так і з українськими офіційними особами, домагаючись угоди щодо захисту ЗАЕС, аби "унеможливити радіологічну аварію, велику катастрофу в Європі". При цьому він висловив впевненість, що угоди вдасться досягти найближчим часом.

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"Небезпечна ситуація"

Гроссі назвав ситуацію на станції "дуже небезпечною і нестабільною". З моменту повномасштабного вторгнення Росії ЗАЕС втрачала зовнішнє джерело живлення шість разів, через що персоналу станції довелося переходити на аварійні дизель-генератори для живлення основних систем охолодження. Нині реактори електростанції зупинені, і станція отримує електроенергію, необхідну для охолодження, через одну діючу лінію електропередачі. Коли знову можуть знадобитися резервні джерела живлення - "абсолютно непередбачувано", наголосив гендиректор МАГАТЕ.

Гроссі незабаром планує знову відвідати окуповану росіянами ЗАЕС, щоби "надати технічну допомогу" та "дати об'єктивне, неупереджене враження про те, що там насправді відбувається". Також Гроссі пояснив недавню затримку ротації інспекторів МАГАТЕ, які з минулого року перебувають на ЗАЕС, суперечкою між Росією та Україною щодо маршруту, яким вони мали рухатися. "У нас був узгоджений маршрут. Раптом цей маршрут перестав узгоджуватися... На узгодження пішло дуже багато часу", - сказав він.

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Нагадаємо, ЗАЕС захопили російські війська 4 березня 2022 року. Відтоді станцію продовжує обслуговувати український персонал під контролем РФ.