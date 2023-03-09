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На ЗАЕС відновили енергоживлення - "Укренерго"
На ЗАЕС відновили енергоживлення - "Укренерго"Фото: Stringer/AA/picture alliance
КонфліктиУкраїна

На ЗАЕС відновили енергоживлення - "Укренерго"

Валерій Сааков
1 год. тому

ЗАЕС переходить з дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з об'єднаної енергосистеми України, повідомили в "Укренерго". Тим часом у МАГАТЕ знову застерегли щодо безпеки роботи ЗАЕС.

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Енергоживлення Запорізької АЕС, яку було повністю знеструмлено внаслідок останнього російського ракетного удару, вдалося відновити. Про це повідомили в четвер, 9 березня, в НЕК "Укренерго". 

"ЗАЕС переходить з дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з об'єднаної енергосистеми України", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі "Укренерго".

МАГАТЕ вкотре застерігає щодо безпеки роботи ЗАЕС

Тим часом генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі застеріг щодо небезпеки повторних відключень електроенергії на ЗАЕС після того, як черговий російський ракетний удар змусив її працювати на дизель-генераторах. Електроенергія необхідна для роботи насосів, які забезпечують циркуляцію води для охолодження реакторів і ємностей з ядерним паливом. "Щоразу ми ніби граємо в кості - сказав очільник МАГАТЕ Гроссі на засіданні Ради керівників агентства, цитує AFP. - І якщо ми дозволимо цьому тривати знову і знову, то одного разу наша удача вичерпається".

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Гроссі вже кілька місяців проводить консультації з Києвом і Москвою, намагаючись створити захисну зону навколо станції, але переговори, схоже, зайшли в глухий кут. "Ми повинні взяти на себе зобов'язання захистити безпеку станції, - сказав Гросі. - Нам уже зараз потрібно взяти на себе зобов'язання. Потрібні дії. Дозвольте мені нагадати вам - це найбільша атомна електростанція в Європі", - наголосив він.

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Гроссі зазначив, що це - вже шостий випадок відключення ЗАЕС від електромережі з моменту її захоплення Росією рік тому, і перший - з листопада. "Це не може тривати далі", - застеріг він. 

Шмигаль: Росія повинна залишити ЗАЕС

Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про те, що 49 держав, а також Європейська спільнота з атомної енергії (Євратом) звернулися до Ради керівників МАГАТЕ з заявою, в якій наголосили на важливості виводу російських військ з ЗАЕС.

"Ризики на Запорізькій АЕС залишатимуться високими, поки на стації перебуватимуть російські військові та персонал "Росатому". Росія повинна залишити ЗАЕС", - написав Шмигаль у своєму Telegram-каналі з посиланням на заяву до керівництва МАГАТЕ.

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