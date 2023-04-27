Розвідка виявила позиції росіян на будівлях реакторів ЗАЕС

Російські війська облаштували оборонні позиції на дахах кількох будівель реакторів захопленої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Про це у четвер, 27 квітня, повідомляє військова розвідка Великобританії у щоденному звіті, опублікованому у Twitter міноборони країни.

Оборонні позиції з мішками із піском, які станом на березень 2923 рокузнаходилися на дахах будівель, видно на супутникових знімках, які оприлюднила розвідка.

"Росія контролює ЗАЕС з березня 2022 року. Однак це перша ознака того, що будівлі реакторів інтегровані в планування тактичної оборони", - зазначають у розвідці. На їхню думку, ці позиції були створені, оскільки сили РФ дедалі більше турбує наступ Збройних сил України, що очікується.

Такі дії військ РФ, швидше за все, підвищують ризик пошкодження систем безпеки атомної станції, якщо навколо неї відбуватимуться бої. Утім безпосереднє "катастрофічне пошкодження реакторів малоймовірне", оскількі ці конструкції дуже укріплені, вважають у британській розвідці.

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У МАГАТЕ попереджають про ризик ядерної аварії

Наприкінці березня ЗАЕС вдруге від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну відвідав глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі. Перед візитом він попереджав про підвищений ризик ядерної аварії через посилення дій поблизу ЗАЕС. До цього Гроссі обговорив захист станції з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше Гроссі закликав створити захисну зону навколо ЗАЕС, яка перебуває під контролем росіян з 4 березня 2022 року. Але поки що "у переговорах нема жодного прогресу", зазначив він. Україна виступає проти такої угоди, оскільки вона фактично визнає або дозволить російську військову присутність на заводі.