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Російський військовий на тлі ЗАЕСФото: Str./AFP/Getty Images
КонфліктиУкраїна

Росія вивозить жителів Енергодара у Бердянськ та Приморськ

Степан Смишляєв
5 год. тому

На Запоріжжі триває "евакуація" населення окупованих територій. Із Енергодара людей вивозять на південь області, повідомляє генштаб ЗСУ.

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Російська адміністрація проводить "евакуацію" місцевих жителів з окупованого Енергодара Запорізької області у напрямку населених пунктів Бердянськ та Приморськ, на місцеві бази відпочинку. Про це повідомляє генштаб ЗСУ у зведенні за неділю, 7 травня.

"Евакуації підлягають люди, які мають російські паспорти. При чому, в першу чергу потрапляють ті, хто погодився на російське громадянство в перші місяці окупації", - йдеться у повідомленні на Facebook.

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Глава МАГАТЕ: Ситуація в районі ЗАЕС "потенційно небезпечна"

Тим часом ситуація в районі Запорізької АЕС, що знаходиться поруч з Енергодаром, стає дедалі менш передбачуваною і "потенційно небезпечною", попередив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі. Як зазначається на сайті МАГАТЕ, Гроссі отримав інформацію про початок вивезення Росією мешканців Енергодара і в організації пильно стежать за розвитком подій щодо потенційного впливу на ядерну безпеку. Водночас глава МАГАТЕ висловив глибоке занепокоєння зростанням напруженості та погіршенням умов, у яких перебувають співробітники найбільшої в Європі АЕС і члени їхніх сімей.

"Експерти МАГАТЕ на місці, як і раніше, регулярно чують звуки обстрілу, зокрема (вони чули їх. - Ред.) у п'ятницю (5 травня. - Ред.)", - ідеться в пресрелізі організації, оприлюдненому 6 травня. 

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"Я вкрай стурбований цілком реальними ризиками ядерної безпеки, з якими стикається станція. Ми повинні діяти зараз, щоб запобігти загрозі серйозної ядерної аварії та пов'язаним з нею наслідкам для населення і навколишнього середовища. Цей великий ядерний об'єкт має бути захищений", - йдеться в прес-релізі організації, оприлюдненому в суботу, 6 травня.

У МАГАТЕ також зазначили, що останніми днями у її експертів не було можливості відвідати ЗАЕС. Однак вони отримали інформацію, що вивезення жителів Енергодара є частиною ширшої операції з "евакуації населення" Запорізької області, про яку російські представники оголосили 5 травня.

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