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Під виглядом "евакуації" мирного населення з окупованих районів Запорізької області, росіяни планують здійснити примусове вивезення 70 тисяч мирних жителівФото: Mikhail Voskresenskiy/SNA/IMAGO
КонфліктиУкраїна

Окупанти планують "переселити" 70 тисяч людей на Запоріжжі

Степан Смишляєв
2 год. тому

У Запорізькій області російські окупанти планують примусово вивезти 70 тисяч цивільних. Ці плани також можуть свідчити про намір росіян відступити з частини окупованих територій, вказують в ISW.

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Під виглядом анонсованої напередодні "добровільної евакуації" мирного населення з окупованих районів Запорізької області, російська окупаційна влада планує здійснити масове примусове вивезення мирних жителів, йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), оприлюдненому 5 травня.

Аналітики зазначають, що 18 населених пунктів, з яких збираються вивозити сім'ї з дітьми, інвалідів і людей похилого віку, знаходяться на південному березі Каховського водосховища та вздовж російських наземних ліній комунікацій приблизно за 20-40 кілометрів від лінії фронту.

Напередодні представники окупаційної адміністрації Запорізької області повідомили, що людей з окупованих територій вже почали вивозити. Зокрема 500 людей було переміщено до Бердянська, повідомляв "Інтерфакс". Загалом росіяни планують "евакуювати" близько 70 тисяч людей в Запорізькій області, повідомляв призначений окупантами "віце-прем'єр" Запорізької області з економіки Андрій Козенко. 

Серед міст, з яких планують вивозити людей, називалися, зокрема, місто-супутник Запорізької атомної електростанції Енергодар, Токмак, Дніпрорудне, Пологи, Кам'янка-Дніпровська, Василівка.

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Росіяни готуються до відступу з позицій

В ISW нагадують, що восени 2022 року окупаційна влада на Херсонщині так само оголошувала про "евакуацію" перед тим, як російські війська відступили з правобережжя Дніпра.

"Розташування цих населених пунктів так далеко від нинішньої лінії фронту свідчить про те, що російські війська планують здійснити контрольований бойовий відхід зі своїх нинішніх позицій на підготовлену лінію оборони, а не намагатися утримати поточну лінію зіткнення у разі можливого українського контрнаступу", - зауважують аналітики.

Водночас вони зазначають, що ці російські приготування не означають, що українська армія здійснюватиме контрнаступ саме на цьому напрямі. Однак через зростаючий страх перед атаками Збройних сил України, окупанти намагаються виправдати подальше масове переселення українських цивільних, зазначають в ISW.

РФ може відмовитись від захоплення Бахмута

В цілому в Інституті вважають, що військове керівництво змінює пріоритети на фронті і тепер робить акцент саме на підготовці до протидії контрнаступ ЗСУ. Зокрема, через це росіяни, ймовірно, перестали ставити за пріоритет захоплення Бахмута на Донеччині.

Саме зі зменшенням уваги російського міністерства оборони до наступальних дій, зокрема на Бахмутському напрямі, в ISW пов'язують критичні заяви ватажка приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина, а також його обіцянки вивести найманців з позицій в Бахмуті.

"Окрім дуже обмежених і локалізованих атак у районі Кремінної та поблизу міста Донецьк, російські війська в основному припинили наступальні операції на всьому театрі бойових дій, що, ймовірно, означає перехід до оборони", - зазначають аналітики.

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