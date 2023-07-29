МАГАТЕ: П'ятий енергоблок ЗАЕС переведений в холодний стан

П'ятий енергоблок ЗАЕС перевели у режим "холодного зупину", а четвертий - у режим "гарячого". У Держатомрегулюванні зазначили, що такі дії щодо четвертого блоку є порушенням умов його експлуатації.

На Запорізькій атомній елекстростанції (ЗАЕС), яка контролюється російськими військами, завершилося планове переведення п'ятого енергоблоку у режим "холодного зупину". Про це у суботу, 29 липня, повідомив глава Міжнародного агенства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі. За його словами, переведення п'ятого енергоблоку в режим "холодного зупину" відбулося напередодні, через три дні після того, як четвертий енергоблок був переведений у режим "гарячого зупину".

МАГАТЕ зазначає, що ця зміна була здійснена на ЗАЕС для того, щоб провести на п'ятому енергоблоці роботи з технічного обслуговування, які можливі тільки за "холодного зупину".

Пара четвертого блоку, переведеного в режим "гарячого зупину", нині використовується для очищення стічних вод на ЗАЕС. Інші енергоблоки залишаються у холодному стані.

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Водночас, зазначають у МАГАТЕ, експерти агентства пропонували встановити на ЗАЕС зовнішній паровий котел, щоб перевести всі енергоблоки атомної станції у холодний режим. Нагадаємо, що український національний регулятор - Держатомрегулювання - раніше також видав розпорядження щодо обмеження роботи всіх шести енергоблоків до режиму "холодний зупин". Щодо п'ятого енергоблоку ЗАЕС таке рішення було ухвалене, зокрема, і через після знищення греблі Каховської ГЕС, що спровокувало ризик недостатнього підживлення ЗАЕС охолоджувальною водою.

Держатомрегулювання попереджає про грубе порушення умов експлуатації

Напередодні під час онлайн-наради з міжнародними партнерами виконувач обов'язків голови Держатомрегулювання Олег Коріков зазначив, що російські сили, перевівши четвертий енергоблок ЗАЕС у стан "гарячого зупину", грубо порушили умови ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки, яка може експлуатуватися лише у стані "холодного зупину", та "цинічно проігнорували принципи ядерної та радіаційної безпеки МАГАТЕ".

Він наголосив, що "переведення енергоблоку №4 ЗАЕС в гарячий стан здійснено некомпетентним, нелегітимних і некваліфікованим персоналом, який залучає "Росатом" та "Ростехнагляд", йдеться у повідомленні пресслужби відомства, опублікованому у суботу, 29 липня. Коріков також зазначив, що утримання всіх реакторів ЗАЕС у стані "холодного зупину" є оптимальним режимом для зниження ризиків щодо ядерної безпеки в умовах втрати Каховського водосховища.

МАГАТЕ: Міни у приміщеннях п'ятого енергоблоку не виявлені

Крім того, експерти МАГАТЕ, які перебувають на території ЗАЕС, 28 липня відвідали п'ятий енергоблок, щоб оглянути корпус реактора, басейн відпрацьованого палива та парогенератор. За їхніми словами, "усе обладнання, здається, в нормальному стані".

Жодних мін або вибухівки експерти організації також не виявили всередині енергоблоку. Проте вони зазначили, що міни досі залишаються на периферії АЕС. Також росіяни не допускають експертів МАГАТЕ на дахи енергоблоків.