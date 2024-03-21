Ракетна атака Росії на Київ: Горів склад Rozetka

Унаслідок ракетного удару по Києву, якого війська РФ завдали в ніч на четвер, 21 березня, була пошкоджена будівля складу інтернет-магазину Rozetka.

Як повідомив співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін, постраждав склад і товари, а також автівки, які вибуховою хвилею перевернуло догори дриґом. На оприлюднених ним фото видно, що в будівлі здійнялась пожежа.

"Але головне. На зміні було 99 людей. Вони не постраждали. Дякую нашій службі безпеки, яка розробила протоколи щодо атак і змушує усіх дотримуватися правил. Люди були в бомбосховищі і завдяки цьому залишилися неушкодженими", - написав він у Facebook.

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Пошкоджена будівля кіностудії Pronto Film

Крім того, уламки ракет пошкодили кіностудію Pronto Film, де знімали відомі українські кінофільми "Довбуш", "Фокстер і Макс", "Поводир".

"Pronto Film сьогодні вранці. Тут я зняв практично всі свої фільми. Люди цілі! А Кіно творять люди. Вікна заскляться, стіни відремонтуються. Будемо жити", - написав режисер Олесь Санін у Facebook.

Нагадаємо, 21 березня війська РФ випустили випустили в бік Києва 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 і дві балістичні "Іскандер-М"(KN-23)/Х-47М2 "Кинджал" зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Всі ракети були збиті силами протиповітряної оборони (ППО) України. Втім, внаслідок падіння уламків поранень зазнали 12 людей.

Як пише "Українська правда" з посиланням на неназване джерело в розвідці, майже всі російські ракети були націлені на об'єкти Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО).