РФ вночі випустила по Україні більше 150 ракет і дронів

У ніч на 22 березня війська РФ завдали масованого удару по Україні. Для ураження були використані загалом 151 дрон та ракети різних типів. Сили ППО України збили 92 з них.

У ніч на 22 березня війська РФ завдали комбінованого ракетно-дронового удару, зокрема націлюючись на об'єкти енергетичної інфраструктури України. В командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) повідомили, що всього російські військові використали 151 засіб повітряного нападу.

Зокрема війська РФ запустили 63 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131" з Приморсько-Ахтарська в РФ, 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 із 13 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з акваторії Каспійського моря та п'ять крилатих ракет Х-22 із п’яти бомбардувальників Ту-22М3 в Ростовській області РФ.

Також російські сили випустили 12 балістичних ракет "Іскандер-М" з Бєлгородської області РФ та тимчасово окупованого Криму, сім аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із десяти МіГ-31К в Тамбовській області РФ, дві керовані авіаційні ракети Х-59 із двох Су-30/34 на території тимчасово окупованої частини Запорізької області та 22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської і Курської областей РФ.

Підрозділам ПС і Сухопутних військ вдалося знищити 92 повітряні цілі - 55 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131"; 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 і дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Зеленський: Потрібна ППО, щоб захистити людей, інфраструктуру, будинки та греблі

Раніше президент України Володимир Зеленський також повідомив, що Росія використала понад 60 "шахедів" та 90 ракет різних типів під час масованої атаки на Україну. "Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей. Мої співчуття родинам та близьким загиблих від цього терору", -

написав він у Telegram.

Зеленський зазначив, що від ночі тривають відновлювані роботи на енергетичних об'єктах у Харкові та області, Запоріжжі, на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Одещині, Хмельницькому та області, Вінничині, Івано-Франківщині.

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Водночас він наголосив, що Україна потребує більше систем ППО, аби захистити людей та інфраструктуру. "У російських ракет немає затримок, як у пакетів допомоги нашій державі. У "шахедів" немає нерішучості, як у деяких політиків. Важливо розуміти ціну затримок і відкладених рішень. Системи Patriot повинні захищати Харків і Запоріжжя, потрібна ППО, щоб захистити людей, інфраструктуру, будинки та греблі. Партнери точно знають, що необхідно. Точно можуть підтримати. Потрібні ці рішення", - зазначив він.

Нагадаємо, що під час нічної атаки війська РФ поцілили в низку об'єктів критичної інфраструктури України, зокрема, у найбільшу гідроелектростанцію України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Це була наймасштабніша атака на українську енергетику за останній час, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко. Внаслідок удару майже без світла залишився Харків, на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Сумщині, Полтавщині, а також у Одеській та Донецькій областях задіяні графіки відключень.

На Хмельниччині двоє людей загинули внаслідок удару, ще щонайменше восьмеро - занали поранень, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. В Запоріжжі шестеро травмованих, троє людей вважаються зниклими безвісти на місці удару. Пошукові роботи тривають.