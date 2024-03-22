Удар по ДніпроГЕС: у річку потрапили нафтопродукти

За даними Офісу генпрокурора України, у ДніпроГЕС поцілили вісім російських ракет. У Державній екоінспекції зафіксували витік нафтопродуктів у річку Дніпро.

Внаслідок того, що війська РФ у ніч на п'ятницю, 22 березня, поцілили ракетами у об'єкти ДніпроГЕС у Запоріжжі, стався витік нафтопродуктів у річку Дніпро. Про це повідомили в Державній екоінспекції Південного округу. Експерти оглянули постарждалі території і відібрали проби для проведення лабораторних досліджень та відповідних розрахунків.

"Внаслідок влучання в Дніпровську ГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів, витік нафтопродуктів у водний об'єкт - річку Дніпро. Фахівцями Інспекції відібрані проби води з метою лабораторного дослідження", - йдеться у дописів інспекції у Telegram.

В ДніпроГЕС поцілили вісім ракет - прокуратура

За даними Офісу генерального прокурора України (ОГПУ), в об'єкти ДніпроГЕС поцілили одразу вісім російських ракет. Про це повідомив керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту ОГПУ Юрій Бєлоусов в ефірі національного телемарафону.

“Сьогодні Запоріжжя було під наймасованішою атакою. Тільки безпосередньо в ГЕС влучили вісім разів - тобто вісім ракет, які влучили в цей вкрай важливий для України об’єкт.... Це об'єкт, що містить у собі потенційно небезпечні сили. Усі ми розуміємо можливі наслідки - Україна вже переживала наслідки від ураження схожого об’єкта”, - сказав він.

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Нагадаємо, що були зафіксовані прямі влучання і в ГЕС-1, і в ГЕС-2, обидві станції ДніпроГЕС наразі не працюють, повідомив директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота. Водночас він наголосив: наразі загрози прориву дамби немає.

Під ударом військ РФуночі і рано зранку опинилися Одеська, Івано-Франківська, Львівська, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька, Кіровоградська, Хмельницька, Вінницька, Сумська області України.

За оновленими даними Запорізької ОВА, у Запоріжжі загинули троє людей, щонайменше 20 - зазнали поранень. Ще двоє людей загинули, п'ятеро - зазнали поранень внаслідок удару по Хмельницькому.