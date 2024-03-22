FT: США закликали Україну припинити удари по російських НПЗ

Вашингтон застеріг Київ від ударів по російських НПЗ, оскільки побоється зростання світових цін на нафту та дії РФ у відповідь, пише Financial Times з посиланням на джерела.

США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії. Вашингтон побоюється, що удари українських безпілотників по російських нафтопереробним заводах(НПЗ) можуть призвести до зростання світових цін на нафту і спровокуювати Росію до у відповідь, пише Financial Times (FT) з посиланням на три джерела. Неодноразові попередження з Вашингтона були передані високопоставленим чиновникам Служби безпеки України (СБУ) і Головного управління олзвідки міноборони України (ГУР МО), йдеться у статті, яку видання опублікувало в п'ятницю, 22 березня.

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FT зазначає, що Росія залишається одним із найважливіших світових експортерів енергоносіїв, незважаючи на санкції Заходу щодо її нафтогазового сектору. У 2024 році ціни на нафту зросли приблизно на 15 відсотків до 85 доларів за барель. Усе це призвело до зростання цін на паливо в той момент, коли чинний президент США Джо Байден починає свою передвиборчу кампанію.

Вашингтон також стурбований тим, що в разі продовження ударів по російських об'єктах РФ може постраждати енергетична інфрастурктура, на яку спирається Захід. Наприклад, під загрозою може опинитись трубопровід Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), яким нафта з Казахстану через Росію надходить на світовий ринок.

Стефанішина: У цьому випадку Україна діє за стандартами НАТО

Водночас віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, коментуючи на запит журналістів цю публікацію, заявила, що нафтопереробні заводи на території Росії є законними цілями України з військового погляду. За її словами, у цьому випадку, Україна діє за стандартами НАТО.

"Українська сторона відповіла, я думаю, якраз досягненням своїх цілей і дуже успішними операціями, проведеними на території Російської Федерації. Також є заяви й інших офіційних осіб, що це є абсолютно законні цілі з військового погляду. Ми розуміємо заклики американських партнерів. Водночас ми воюємо тими спроможностями, ресурсами і практиками, які наявні у нас", - сказала вона на полях "Київського безпекового форуму", цитує "Українська правда".

Раніше аналітики британської розвідкти дійшли висновку, що численні дронові удари, яких українські сили завдали по нафтопереробних заводах на території Росії, ймовірно, призвели до тимчасового скорочення нафтопереробних потужностей РФ.

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