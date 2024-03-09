Дронові удари по НПЗ скоротили потужності Росії - розвідка

Численні дронові удари України по нафтопереробних заводах на території Росії призвели до тимчасового скорочення нафтопереробних потужностей РФ, заявили у британській розвідці.

Численні дронові удари, яких українські сили завдали по нафтопереробних заводах (НПЗ) на території Росії, ймовірно, призвели до тимчасового скорочення нафтопереробних потужностей РФ. Про це йдеться у звіті британської розвідки, оприлюдненому міністерством оборони Сполученого Королівства у соцмережі Х у суботу, 9 березня.

"Ймовірно, що російські нафтопереробні потужності тимчасово скоротилися внаслідок численних ударів українських безпілотних літальних апаратів по нафтопереробних заводах по всій Росії", - йдеться у звіті.

Британські розвідники також нагадали, що з 1 березня Росія запровадила шестимісячну заборону на експорт бензину для стабілізації цін на внутрішньому ринку на тлі зростання попиту. Цей крок, на їхню думку, має зменшити тиск щодо постачання і дасть змогу Росії провести ремонт на НПЗ.

"Ремонти, ймовірно, триватимуть довше, ніж зазвичай, оскільки західні санкції перешкоджають імпорту деяких необхідних компонентів", - йдеться у звіті.

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Окрім того, у британській розвідці вказали на те, що "російський уряд буде особливо чутливим до зростання цін на бензин та інші товари повсякденного вжитку напередодні президентських виборів в Росії 15-17 березня".

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У останні місяці Україна, вочевидь, збільшила кількість дронових атак на російську територію - здебільшого на прикордонні регіони, але також на Москву і Санкт-Петербург. Час від часу під ударом опиняються і інфраструктурні об'єкти. Зокрема, на початку лютого наслідок атаки дрона виникла пожежа на Волгоградському нафтопереробному заводі компанії "Лукойл". Цей завод є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ.

На Ільському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї РФ теж траплялися пожежі. Зокрема, на початку травня 2023 року на заводі два дні поспіль ставалися загоряння. А на початку лютого 2024 року низка українських ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що безпілотники Служби безпеки України атакували два нафтопереробні заводи в Краснодарському краї РФ - Ільський і Афіпський. За даними джерела, на Ільському НПЗ тоді сталася масштабна пожежа, була уражена установка первинної переробки потужністю 3,6 мільйона тонн на рік.

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