Ціни на бензин у РФ досягли піку на тлі атак дронів на НПЗ

Ціна бензину АІ-95 на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі досягла максимуму за пів року. Експерти вважають, що зростання цін викликане призупиненням роботи НПЗ на тлі дронових атак.

Ціна бензину АІ-95 на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі перевищила 60 тисяч рублів за тонну - максимум з кінця вересня минулого року, коли ціни на бензин в Росії почали знижуватися після запровадження тимчасового ембарго на експорт палива, повідомило російське агентство РБК.

З 1 березня в Росії знову була введена заборона на експорт палива, але бензин на біржі і далі дорожчає, зазначає видання. Ціна автомобільного палива зростає на тлі атак безпілотників на великі НПЗ в Росії, внаслідок чого російські заводи змушені призупиняти роботу.

На атаковані НПЗ припадає 12 відсотків нафтопереробних потужностей РФ - Bloomberg

Приміром, тільки 12 березня внаслідок атаки дронів сталася пожежа на НПЗ поблизу Нижнього Новгорода, а наступного дня БпЛА вдарили по Рязанському і Новошахтинському нафтопереробних заводах. Як підрахувало агентство Bloomberg , на три ці підприємства припадає 12 відсотків російських потужностей з нафтопереробки.

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Раніше через атаки й вихід з ладу обладнання на позапланові ремонти були зупинені й інші російські нафтопереробні підприємства, нагадує РБК. Повідомлялося про ремонти на Волгоградському і Туапсинському НПЗ. Зупинявся й Ільський НПЗ, але невдовзі він повернувся до штатної роботи.

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Джерело РБК на паливному ринку РФ вважає, що поки зростання біржових цін на бензин викликане лише побоюваннями за баланс попиту і пропозиції на тлі призупинення роботи НПЗ. Утім, масштаб заподіяної підприємствам шкоди неясний. Якщо з'ясується, що пошкоджені первинні установки переробки нафти, то скоротиться випуск не тільки бензину різних марок, а й дизельного пального, зазначив він. "Ситуація для ринку потенційно серйозна, тож покупці страхуються, закуповуючи товар", - пояснило джерело.

Міненерго РФ не бачить ризиків зростання цін

Водночас міненерго РФ напередодні ввечері заявило, що оцінює ситуацію із забезпеченням регіонів паливом як стабільну і не бачить ризиків зростання роздрібних цін на паливо.

"У роздрібному сегменті ціни стабільні й не зростають з початку року. Поточний рівень гуртових цін на біржі формує комфортний рівень прибутковості для стабільних цін на АЗС, незалежно від короткострокових коливань на гуртовому ринку", - йдеться в поширеному російським відомством повідомленні .