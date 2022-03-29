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Financial Times – британська економічна газета.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Financial Times". Британська економічна газета виходить у Лондоні шість днів на тиждень. Це видання не можна вважати часописом виключно ділових кіл, оскільки Financial Times звертається також до багатьох політичних тем. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Норвезький фонд, що є четвертим за обсягами акціонером Volkswagen, приєднається до консолідованого позову проти VW в німецьких судах. Очікується, що позов подадуть найближчими тижнями, повідомляє Financial Times.