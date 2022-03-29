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Financial Times

Financial Times – британська економічна газета.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Financial Times". Британська економічна газета виходить у Лондоні шість днів на тиждень. Це видання не можна вважати часописом виключно ділових кіл, оскільки Financial Times звертається також до багатьох політичних тем. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Росія на переговорах більше не вимагає денацифікації України - FT

Росія на переговорах більше не вимагає "денацифікації" України - FT 29.03.2022

У проєкті угоди між Києвом і Москвою немає згадки про "денацифікацію" і "демілітаризацію" України, пише Financial Times з посиланням на власні джерела.

FT: Україна та Росія досягли прогресу за мирним планом з 15 пунктів

FT: Україна та Росія досягли прогресу за мирним планом з 15 пунктів 16.03.2022

Financial Times повідомляє, що у мирному плані між Росією та Україною йдеться про припинення вогню та виведення російських військ з української території за умови, що Київ оголосить нейтралітет та скоротить армію.
У Гонконгу офіційно відкликали законопроєкт, що спричинив протести

У Гонконгу офіційно відкликали законопроєкт, що спричинив протести 23.10.2019

Влада Гонконгу виконала одну з вимог протестувальникі та остаточно відкликала законопроєкт, що став причиною заворушень.
Єврокомісія може оштрафувати Google на рекордну суму - ЗМІ

Єврокомісія може оштрафувати Google на рекордну суму - ЗМІ 16.06.2017

За інформацією видань Financial Times та Wall Street Journal, штраф, який Єврокомісія планує накласти на Google, може перевищити рекордні до цього 1,06 мільярда євро.
Брюссель: Великобританія повинна виконати свої фінансові зобов'язання перед ЄС при Brexit

Брюссель: Великобританія повинна виконати свої фінансові зобов'язання перед ЄС при Brexit 03.05.2017

Суму "рахунку за Brexit" Брюссель не називає. Financial Times повідомила про цифру в понад 100 мільярдів євро. Лондон одразу відкинув можливість сплати такої суми.
Трамп заявив про готовність США діяти проти КНДР самотужки

Трамп заявив про готовність США діяти проти КНДР самотужки 03.04.2017

Якщо Китай виявиться неспроможним вирішити проблему ядерної програми КНДР, США доведеться втрутитись, заявив американський президент Дональд Трамп в інтерв'ю Financial Times.
Європейська преса про Крим: Провокатор Путін грає в небезпечну гру

Європейська преса про Крим: Провокатор Путін грає в небезпечну гру 12.08.2016

ЗМІ коментують новий виток напруженості між Москвою та Києвом через ситуацію довкола Криму. Дехто бачить у цьому сигнал підготовки до нових бойових дій, інші - лише спроби Кремля відволікти населення перед виборами.
Юнкер: Brexit не загрожує ЄС смертельною небезпекою

Юнкер: Brexit не загрожує ЄС "смертельною небезпекою" 16.06.2016

За словами президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера, вихід Великобританії з ЄС стане початком нестабільності. Цього необхідно уникнути, вважає він.
FT: ЄС продовжить дію санкцій щодо Росії

FT: ЄС продовжить дію санкцій щодо Росії 10.06.2016

Financial Times з посиланням на європейських дипломатів повідомляє, що країни, які виступають за зняття санкцій з РФ, погодились відкласти розгляд цього питання на грудень 2016 року.

DW Новини за 100 секунд (31.05.2016) 31.05.2016

Нардеп від БПП Лещенко прилюднив дані про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів у 2012 році. Савченко відкрила засідання ВРУ гімном України. Рейтинг правлячої коаліції ФРН впав до рекордно низького рівня.
ЗМІ: Найбільший у світі суверенний фонд приєднається до позову проти Volkswagen

ЗМІ: Найбільший у світі суверенний фонд приєднається до позову проти Volkswagen 16.05.2016

Норвезький фонд, що є четвертим за обсягами акціонером Volkswagen, приєднається до консолідованого позову проти VW в німецьких судах. Очікується, що позов подадуть найближчими тижнями, повідомляє Financial Times.

Санкції проти Росії: Італія свариться з Німеччиною (17.12.2015) 17.12.2015

Італія пригрозила заблокувати продовження санкцій проти Росії, якщо Німеччина та інші країни ЄС не підуть їй на поступки.
ЗМІ: Великобританія розширить програму навчань українських військових

ЗМІ: Великобританія розширить програму навчань українських військових 08.10.2015

Великобританія має намір розширити навчальну програму для військовослужбовців Збройних сил України, пише Financial Times.
ЗМІ: Бойовики Ісламської держави стратили щонайменше сто бійців-іноземців

ЗМІ: Бойовики "Ісламської держави" стратили щонайменше сто бійців-іноземців 20.12.2014

Ісламістське угруповання "Ісламська держава" стратило щонайменше сто іноземців, які перебували в його лавах, повідомляє видання Financial Times. Бійці нібито хотіли втекти від боїв.

Майбутнє газет вирішується нині 03.07.2013

Наклади друкованих газет постійно скорочують, а деякі, наприклад, Financial Times Deutschland, вже закрили. Шанси вижити мають лише ті видання, які вже нині роблять ставку на інтернет, переконані експерти.
Закриття Financial Times Deutschland підтверджено

Закриття Financial Times Deutschland підтверджено 23.11.2012

У Німеччині оголошено про закриття чергової впливової газети - щоденного видання Financial Times Deutschland. Головна причина такої газетної кризи - неприбутковість видань.
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