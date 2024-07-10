Удар по "Охматдиту": в лікарні померла дитина

Хлопчик став першою жертвою серед пацієнтів, які знаходились в дитячій лікарні під час російського ракетного удару 8 липня, повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

У Києві помер хлопчик, який на момент російського ракетного удару по "Охматдиту" знаходився в критичному стані у реанімаційному відділенні лікарні. Про це в середу, 10 липня, повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"На жаль, маємо першу дитячу жертву серед пацієнтів, які знаходились в національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" під час терористичної атаки 8 липня. Помер маленький хлопчик, який на момент ракетного удару знаходився у критичному стані у відділенні реанімації "Охматдиту". Після - він був транспортований до однієї з лікарень Києва", - написав міністр.

Раніше у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок масованого ракетного удару 8 липня в Києві загинули 33 людини, з них - п'ятеро дітей. Зокрема, в "Охматдиті" загинули двоє дорослих. Поранень того дня внаслідок російського обстрілу зазнали понад 120 киян.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що нині в стаціонарах столичних медичних закладів залишаються 33 потерпілих під час російського удару дорослих, четверо з яких - у важкому стані, та шість дітей, госпіталізованих з "Охматдиту".

FT: У ракеті, що вдарила по "Охматдиту", були західні деталі

Як повідомило видання Financial Times (FT) із посиланням на джерела, в крилатій ракеті Х-101, якою з Росія вдарила по "Охматдиту", використовувались компоненти виробництва США та Швейцарії для цивільної авіації.

Згідно з аналізом Управління справами президента України, наданим FT, ракета Х-101 може містити понад 50 різних деталей іноземного виробництва. При цьому всі західні компоненти призначені переважно для цивільного використання, а деякі з них досить старі.

Як повідомлялося, внаслідок влучання російської ракети в "Охматдиті" був вщент зруйнований корпус токсикологічного відділення, де проводився гемодіаліз, а також проходили лікування пацієнти до і після трансплантації. Пошкоджень зазнали ще чотири корпуси, суттєвих - корпус кардіологічного центру. Крім того, 8 липня ракети влучили в ще одну клініку, житловий будинок і офісний центр у Києві.