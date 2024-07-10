  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиУкраїна

Удар по "Охматдиту": в лікарні померла дитина

Олександр Куницький
10 липня 2024 р.

Хлопчик став першою жертвою серед пацієнтів, які знаходились в дитячій лікарні під час російського ракетного удару 8 липня, повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

https://p.dw.com/p/4i7kt
Наслідки ракетного дару військ РФ по Києву 8 липня 2024. На фото - руйнування в спеціалізованій дитячій лікарні "Охматдит", у яку було пряме влучання
Наслідки російського ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липняФото: Anna Pshemyska/DW

У Києві помер хлопчик, який на момент російського ракетного удару по "Охматдиту" знаходився в критичному стані у реанімаційному відділенні лікарні. Про це в середу, 10 липня, повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"На жаль, маємо першу дитячу жертву серед пацієнтів, які знаходились в національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" під час терористичної атаки 8 липня. Помер маленький хлопчик, який на момент ракетного удару знаходився у критичному стані у відділенні реанімації "Охматдиту". Після - він був транспортований до однієї з лікарень Києва", - написав міністр. 

Раніше у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок масованого ракетного удару 8 липня в Києві загинули 33 людини, з них - п'ятеро дітей. Зокрема, в "Охматдиті" загинули двоє дорослих. Поранень того дня внаслідок російського обстрілу зазнали понад 120 киян.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що нині в стаціонарах столичних медичних закладів залишаються 33 потерпілих під час російського удару дорослих, четверо з яких - у важкому стані, та шість дітей, госпіталізованих з "Охматдиту".

FT: У ракеті, що вдарила по "Охматдиту", були західні деталі

Як повідомило видання Financial Times (FT) із посиланням на джерела, в крилатій ракеті Х-101, якою з Росія вдарила по "Охматдиту", використовувались компоненти виробництва США та Швейцарії для цивільної авіації.

Згідно з аналізом Управління справами президента України, наданим FT, ракета Х-101 може містити понад 50 різних деталей іноземного виробництва. При цьому всі західні компоненти призначені переважно для цивільного використання, а деякі з них досить старі.

Як повідомлялося, внаслідок влучання російської ракети в "Охматдиті" був вщент зруйнований корпус токсикологічного відділення, де проводився гемодіаліз, а також проходили лікування пацієнти до і після трансплантації. Пошкоджень зазнали ще чотири корпуси, суттєвих - корпус кардіологічного центру. Крім того, 8 липня ракети влучили в ще одну клініку, житловий будинок і офісний центр у Києві.

Дівчинка, яка вижила в "Охматдиті"

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Наслідки ракетного удару по "Охматдиту", 8 липня 2024 року

Українці рекордно швидко зібрали 300 мільйонів гривень для "Охматдиту"

Українці рекордно швидко зібрали 300 мільйонів гривень для "Охматдиту"

Українці за 41 годину зібрали 300 мільйонів гривень для столичної дитячої лікарні "Охматдит" в рамках ініціативи платформи United24 та monobank. Раніше уряд виділив 100 мільйонів на відбудову медзакладу.
Суспільство10 липня 2024 р.
Зруйнований корпус "Охматдиту" внаслідок атаки РФ

"Немає гіршого за вбивство дітей": репортаж зі зруйнованого РФ "Охматдиту"

"Немає гіршого за вбивство дітей": репортаж зі зруйнованого РФ "Охматдиту"

Двоє загиблих унаслідок ракетного удару РФ по дитячій лікарні “Охматдит” у Києві. Щороку там лікували понад 20 тисяч дітей. Нині пацієнтів переводять до інших медзакладів столиці, а на місці "прильоту" розбирають завали.
Конфлікти8 липня 2024 р.
Розбір завалів після удару армії РФ по території головної дитячої лікарні України "Охматдит"

Влучення в "Охматдит": черговий удар армії РФ по цивільному об'єкту

Влучення в "Охматдит": черговий удар армії РФ по цивільному об'єкту

Під час ракетної атаки на Київ 8 липня війська РФ влучили по території головної багатопрофільної дитячої лікарні України. Постраждали, зокрема, реанімація та відділення, де проводили гемодіаліз. Фоторепортаж DW.
Конфлікти8 липня 2024 р.9 фото
Більше публікацій