Атака РФ 8 липня: у Києві загинули 33 людини (оновлено)

Внаслідок масованого ракетного удару, якого війська РФ завдали по Україні 8 липня, у Києві, за оновленими даними, загинули 33 людини, з них - п'ятеро дітей.

Внаслідок масованого ракетного удару, якого війська РФ завдали по Україні 8 липня, лише у Києві загинули 34 людини, з них - п'ятеро дітей. Дані, актуальні станом на 10 ранку середи, 10 липня, повідомила Київська міська державна адміністрація.

"Зокрема, в лікарні "Охматдит" загинули дві людини, у житловому будинку на вулиці Володимира Сальського - 14 людей, з них - п'ятеро дітей, у бізнес-центрі "Домініон" - семеро людей, у клініці "Адоніс" - дев'ятеро. Неподалік станції метро "Лук'янівська" загинули дві людини. Постраждала 121 людина, зокрема 10 дітей", - йшлося у повідомленні КМДА у Telegram.

Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося врятувати 10 людей, зокрема - трьох дітей.

ОНОВЛЕНО: Згодом у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) оприлюднили оновлені дані - після проведення додаткових експертиз було встановлено, що в Києві загинули 33 людини, а не 34 як зазначалося у попередніх оперативних зведеннях. Пізніше і мер Києва Віталій Кличко оприлюднив оновлену інформацію від судмедекспертів, які ідентифікували тіла і фрагменти тіл всіх загиблих. Згідно з гнею, внаслідок атаки військ РФ 8 липня у столиці загинули 33 людини. Серед них - пʼятеро дітей.

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Також КМДА та Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили про завершення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт в столиці. Повідомляється, що до ліквідації наслідків ракетного удару у всіх районах Києва залучалися 798 людей і 185 одиниць техніки.

Загалом в місті пошкоджень і руйнувань зазнали 129 будівель, ліквідовано 11 пожеж загальною площею 3380 квадратних метрів.

Як додали у КМВА, станом на ранок 10 липня в лікарнях госпіталізованим залишаються 38 людей, які зазнали поранень внаслідок ракетного удару 8 липня. Шестеро з них - у важкому стані.

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