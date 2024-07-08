"Немає гіршого за вбивство дітей": репортаж з "Охматдиту"

Двоє загиблих унаслідок ракетного удару РФ по дитячій лікарні “Охматдит” у Києві. Щороку там лікували понад 20 тисяч дітей. Нині пацієнтів переводять до інших медзакладів столиці, а на місці "прильоту" розбирають завали.

Над лікарнею "Охматдит" здіймається стовп диму. На перекритій проїжджій частині поруч вишикувалася вервечка "швидких" і пожежних машин. До медзакладу поспішають люди, котрі несуть воду, пакети з ліками, медичними масками і рукавичками. Скляний фасад нового корпусу лікарні, відкритого у 2020 році, чорніє вибитими вікнами. Частина триповерхового відділення токсикології поруч перетворилася внаслідок російського ракетного удару на груду брухту, який намагаються розбирати рятувальники і прості кияни.

"Тут поруч магазин "Аврора", я там працюю, - розповідає учасник "живого ланцюжка", у який вишикувалися люди, аби розбирати цеглу зі зруйнованої будівлі. - Чули "приліт", було дуже гучно. Прийшли допомагати". Тим часом рятувальники тягнуть гідрант до місця обвалу, звідки через більш як годину після прильоту продовжує йти дим. Люди за можливості одягають медичні маски й респіратори, адже в повітрі висять пил і попіл.

Пошкоджень зазнали й інші корпуси лікарні, зокрема відкритий у 2020 році Фото: Anna Pshemyska/DW

У "ланцюжку" працює і молодий лікар Микита. "Це моя робота!" - емоційно вигукує хлопець, показуючи на побиту будівлю нового корпусу лікарня. У нього на очах виступають сльози. Микита родом з Мелітополя, виріс на Харківщині. "Ці російські паскуди зруйнували будівлю, але вони не зруйнували нас, бо весь персонал: лікарі, медсестри, санітарки, адміністратори, завідуючі, адміністрація - ми всі тут і розбираємо ці завали. Ми розбираємо для того, щоб там наші діти не горіли, розумієте?", - каже хлопець.

Наскільки пошкоджений “Охматдит”

Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" (скорочення від "охорони материнства та дитинства") - найбільший в Україні дитячий медзаклад, який приймає маленьких пацієнтів з різних областей для найскладніших операцій. Щороку там лікували понад 20 тисяч дітей. За даними президентської платформи UNITED 24, внаслідок атаки зруйновано токсикологічне відділення, пошкоджено чотири корпуси, постраждали 10 хірургічних відділень, п’ять онковідділень, два соматичні відділення, інтенсивна терапія, дві реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, а також частина єдиної в країні онкогематологічної лабораторії.

Понівечені новітні корпуси "Охматдиту" Фото: Anna Pshemyska/DW

"Це нові будівлі, це все робилося заради дітей", - говорить генетик лабораторії медичної генетики Світлана. Корпус, де вона працює, відбувся вибитими вікнами, тож жінка прийшла допомагати колегам і пацієнтам з найбільш постраждалого відділення токсикології. "Це відділення, де діти іноді роками лежать на апараті штучної нирки", - пояснює жінка. Вона не розуміє, чому дитяча лікарня стала ціллю ракетного удару, - на території закладу не було ані військових, ані військової техніки.

Олександр Мухопад, завідувач травмпункту у сусідньому п'ятиповерховому корпусі, показує понівечені медичні кабінети й розповідає, що трапилося: "Була оголошена повітряна тривога. На щастя, вдалося вивести весь персонал у безпечне місце. Почали лунати вибухи. У нас дев'ятеро людей персоналу - всі зазнали травм, але, на щастя, середньої важкості". Олександр не береться робити прогнози щодо відновлення будівлі: "Працювати, оперувати на цьому етапі, мабуть, неможливо". При цьому медики надають допомогу один одному: перев'язують порізи, дістають уламки вибитих вікон.

Повторна загроза

Поки ми спілкуємося з медиками, лунає ще одна повітряна тривога, Повітряні сили ЗСУ повідомляють про загрозу балістики. Рятувальники закликають усіх спуститися в укриття одного з корпусів, адже вже не раз за період повномасштабної війни РФ повторно обстрілювала місця "прильотів". Частина співробітників ДСНС залишається розбирати завал - не виключено, що під ним можуть лишатися люди. "А що мені совість моя скаже, якщо я піду в укриття?", - каже один із рятувальників.

У підвалі тісно й задушливо. На руках у тата Олександра плаче дворічний Віктор. Мама Наталя розповідає, що в момент прильоту вони перебували на п'ятому поверсі операційного відділення - Віктора щойно перевели в палату після операції, тож родина не встигла спуститися в укриття.

Наталя з сином Віктором в укритті "Охматдиту" Фото: Anna Pshemyska/DW

"Тільки трошки ногу побило осколками, а так нормально", - Наталя показує невеликий поріз. Авто подружжя, припарковане біля лікарні, згоріло, тож сім'я чекає на друзів, які могли б забрати їх додому. Поки ми спілкуємося з Наталею, Олександром і Віктором в укритті, на поверхні знову лунають вибухи. Чоловік і дружина реагують на них беземоційно.

Подальша доля пацієнтів “Охматдиту”

"Ми якраз спускалися у підвал і в нас з обох сторін вилетіли двері. Ми не встигли спуститися", - розповідає Наталя з крихітним сином Вітею на руках. Вона приїхала в "Охматдит" з Житомирської області. Маленькому Віктору потрібні регулярні перев'язки, тож молода мама лишається біля зруйнованої будівлі, аби дізнатися, куди переміститься лікарня.

До інших лікарень Києва насамперед евакуюють тих, хто не може жити без медобладнання, що потребує заживлення Фото: Anna Pshemyska/DW

Найтяжчих пацієнтів переносять у "швидкі". Усіх, хто були на операції та в реанімації на момент удару, евакуювали й перенаправили в інші медзаклади Києва, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, у пріоритеті пацієнти, які перебувають на штучній вентиляції легень та не можуть жити без медобладнання, яке потребує електроживлення.

Попри повторну тривогу, до "Охматдиту" підтягуються сотні людей. Під парканом лікарні швидко з'являються тисячі пляшок води, їжа, засоби гігієни. "Хтось приносить воду, хтось приносить овочі, фрукти, бинти, рукавиці, - розповідає Вероніка, яка теж принесла пакунок пляшок з водою. - Ми просто люди, які почули про це і приїхали допомогти, тому що немає нічого гіршого, аніж коли вбивають дітей".

Кияни приносили на місце атаки воду, продукти та засоби захисту Фото: Anna Pshemyska/DW

Наслідки атаки РФ

За даними Служби безпеки України, удару по “Охматдиту” РФ завдала стратегічною крилатою ракетою Х-101. Станом на 19 годину 8 липня відомо про двох загиблих на території лікарні - дорослих, серед яких - лікарка "Охматдиту", повідомив мер Києва Віталій Кличко. За інформацією UNITED 24, 20 людей постраждали, зокрема семеро дітей. Госпіталізації потребували 15 поранених, зазначив Кличко.

Як наголосили в самій лікарні, наразі всі побутові потреби та потреби в ліках для "Охматдиту" забезпечено. У Київській міській військовій адміністрації за результатами наради з керівництвом лікарні, райдержадміністрації та представників КМДА відзвітували про напрацювання плану з ліквідації наслідків удару. За словами глави КМВА Сергія Попка, він передбачає, зокрема, розчищення завалів, збереження медичного устаткування, встановлення вікон в пошкоджених корпусах.

Як запевнив Попко, роботи вже почалися, а усі необхідні служби міста роблять усе, аби закінчити їх в найкоротший термін. Служба безпеки України вже почала розслідування та кваліфікувала російський удар як воєнний злочин. У Києві 9 липня оголосили Днем жалоби.