В "Охматдиті" Києва уражені реанімація та відділення діалізу

Внаслідок ракетної атаки РФ у Києві в дитячій лікарні пошкоджений корпус з відділенням хронічних інтоксикацій, де проводився гемодіаліз, а також проходили лікування пацієнти до і після трансплантації.

В одному з корпусів "Охматдиту", які постраждали внаслідок ракетного обстрілу Києва вранці у понеділок, 8 липня, розташовувались реанімація та відділення діалізу, повідомило міністерство охорони здоров'я з посиланням на главу відомства Віктора Ляшка.

За його словами, внаслідок атаки постраждав новий і старі корпуси клінік, зокрема корпус, у якому розташовувалося відділення хронічних інтоксикацій, де проводиться гемодіаліз, а також проходять лікування пацієнти до і після трансплантації.

"Ми бачимо корпус, де була токсикологія, де були діти на діалізі", - наводяться слова міністра в повідомленні відомства. Зазначається також, що в одному з постраждалих унаслідок російських обстрілів корпусів розташовувалася реанімація, там зберігається штучна нирка.

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Під завалами лікарні ще можуть перебувати люди

Окремо наголошується, що про кількість постраждалих буде повідомлено пізніше. "Інформація вже є, зокрема про загиблих, але вона постійно змінюється (...) Ми зможемо зрозуміти через якийсь час кількість постраждалих і хто потенційно може перебувати під завалами", - сказав Ляшко. За даними ДСНС на 12 годину за Києвом, в "Охматдиті" двоє людей загинули. О 13.00 мер Києва Віталій Кличко повідомив: "У лікарні "Охматдит" наразі 16 постраждалих. Семеро з них - діти. 15 постраждалих госпіталізували".

Ляшко також повідомив, що наразі всіх вдалося вивести з реанімації та операційних, пацієнтів розвозять до лікарень Києва та міністерства охорони здоров'я.

У пріоритеті ті, хто перебуває на штучній вентиляції легень, хто не може жити без медобладнання, яке потребує електроживлення, зазначив він. "Маємо мережу лікарень, які готові звільнити ліжка і прийняти пацієнтів", - уточнив Ляшко.