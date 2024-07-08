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Посол ФРН в Україні прокоментував ракетну атаку Росії

Дмитро Шварц
8 липня 2024 р.

Ракетна атака 8 липня є свідченням того, як Росія "прагне миру", зазначив посол ФРН в Україні Мартін Єґер.

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Наслідки ракетного удару по Києву 8 липня 2024 року
Наслідки ракетного удару по Києву 8 липня 2024 рокуФото: Anna Phemyska/DW

Ракетний удар по Україні у понеділок, 8 липня, внаслідок якого постраждала дитяча лікарня "Охматдит" у Києві, є свідченням того, як Росія "прагне миру". Так написав посол Німеччини в Україні Мартін Єґер (Martin Jaeger) у соцмережі X.

"Сьогодні вранці російська сторона здійснила ракетну атаку по Україні, в тому числі по Києву. Тут постраждала, серед іншого, дитяча лікарня "Охматдит". Багато жертв у Києві - загиблих, поранених. Це війна проти мирного населення. Ось як виглядає готовність Росії до переговорів і її прагнення до миру", - написав дипломат.

Станом на 12:07 понеділка, 8 липня, внаслідок ракетної атаки Росії по Україні загинули близько 20 людей, 50 поранені, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За даними української влади, Росія під час ранкової атаки 8 липня випустила по Україні понад 40 ракет різного типу. Атаковані Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ. Відомо про десятьох загиблих та три десятки поранених у Кривому Розі. У Дніпрі внаслідок ранкової ракетної атаки Росії відомо про одного загиблого та шістьох постраждалих, один з яких у важкому стані.

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