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Українці рекордно швидко зібрали 300 млн грн для "Охматдиту"

Дмитро Шварц
10 липня 2024 р.

Українці за 41 годину зібрали 300 мільйонів гривень для столичної дитячої лікарні "Охматдит" в рамках ініціативи платформи United24 та monobank. Раніше уряд виділив 100 мільйонів на відбудову медзакладу.

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Наслідки ракетного удару по "Охматдиту", 8 липня 2024 року
Українці зібрали 300 мільйонів для відбудови "Охматдиту"Фото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

Українці за 41 годину зібрали 300 мільйонів гривень для столичної дитячої лікарні "Охматдит", корпуси якої постраждали внаслідок російської ракетної атаки у понеділок, 8 липня. 

"300 мільйонів!!! 320 000 Українців з 55 країн долучилися! 41 година! Це було легендарно! Банку розбито. Усім дякуємо!", - повідомив у Telegram у середу, 10 липня, співзасновник monobank Олег Гороховський.

Збір, початковою метою якого було накопичити 100 мільйонів гривень, був відкритий платформою United24 та monobank за кілька годин після атаки РФ, але згодом цільова сума була кілька разів збільшена.

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Крім того, напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що "держава повністю відбудує" лікарню. "Починаємо роботи вже зараз, - заявив він на засіданні уряду. - Сьогодні ми спрямовуємо з резервного фонду держбюджету 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи в "Охматдиті". Далі будемо збільшувати фінансування в міру того, як буде підготовлено проєкт відбудови".

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