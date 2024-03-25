Нічна атака РФ: поранені в Миколаєві, знеструмлення в Одесі

У південних регіонах України війська РФ атакували дві електропідстанції, повідомляє "Укренерго". Одеса частково знеструмлена. У Миколаєві уламки дрону впали у приватному секторі, постраждали 11 людей

У ніч на понеділок, 25 березня, російські війська завдали повітряного удару по енергетичній інфраструктурі Одеської і Миколаївської областей, повідомляють Сили оборони півдня України.

Спочатку росіяни, аби зашкодити роботі протиповітряної оборони, випустили по Одещині протирадіолокаційну ракету Х-31П. Згодом вони атакували кількома хвилями ударних дронів типу "Shahed-131/136" з акваторії Чорного моря.

По чотири БпЛА було збито на Одещині та Миколаївщині, однак в обох регіонах були і влучання. Як зауважують у Національній енергетичній компанії "Укренерго", "російські БПЛА атакували дві підстанції в південному регіоні".

На Миколаївщині 11 постраждалих

У Силах оборони півдня зазначили, що після ураження на енергетичному об'єкті в Миколаївській області спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці.

Внаслідок падіння збитого "шахеда" в приватному секторі Миколаєва сталося руйнування двоповерхового житлового будинку, там також була пожежа, яку загасили. Вибуховою хвилею побито кілька навколишніх будинків.

За попередніми даними, 11 людей отримали поранення, двох госпіталізовано, іншим надано допомогу на місці.

Знеструмлення на Одещині

В Одеській області уламки збитого дрона пошкодили енергетичний об’єкт і також спричинили пожежу, через що було знеструмлено частину Одеси та прилеглих населених пунктів. Пожежу ліквідовано. Люди не постраждали.

Як повідомляє офіційний Telegram-канал міської влади Одеси, в місті частково зупинена робота електротранспорту. Через це для перевезення людей буде задіяно більше автобусів.

Дитячі садочки, які станом на 8:00 не мають світла, прийматимуть дітей у чергові групи. Містян закликають нагодувати дітей вдома, адже приготування їжі у закладах без світла неможливе.

Зазначимо, що внаслідок атак РФ по українській енергетиці минулого тижня на Одещині вже виникали перебої зі світлом, ситуацію вдалося стабілізувати вдень у неділю, 24 березня, однак вже на вечір компанія ДТЕК повідомила, що через збільшення електроспоживання в Одесі застосовуються графіки стабілізаційних відключень.

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