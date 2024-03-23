В Україні відновлюють енергопостачання після масованої атаки

Відновлено електропостачання більшій частині абонентів, які залишилися без світла внаслідок вчорашньої атаки РФ по українській енергетиці, повідомляє регіональна влада. Найпроблемніша ситуація на Одещині і Харківщині.

Протягом доби енергетики відновили постачання електроенергії більшій частині абонентів, які залишилися без живлення після масованого повітряного удару РФ. Зокрема, повністю відновлено енергопостачання у Дніпропетровській області, повідомив зранку у суботу, 23 березня, голова місцевої обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

Інформацію про відновлення живлення в регіоні також підтверджує компанія ДТЕК. "Дніпропетровщина: екстрені відключення скасовано. 413 000 родин знову зі світлом", - йдеться у її повідомленні.

За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, також заживлена більшість абонентів у цьому регіоні. "Обмежень з електропостачанням для побутових споживачів наразі немає, за виключенням 50 населених пунктів у прифронтовій зоні, яким через російські обстріли вже довгий час не можемо відновити електрику", - написав він у Telegram.

Залишаються обмеження на Харківщині і Одещині

Увечері п'ятницs голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що вдалося повернути електроенергію 160 тисячам абонентів, але без електропостачання лишаються ще 100 тисяч.

У ДТЕК напередодні зауважували, що через значні пошкодження в Одесі та Одеському районі довелося вдатися до екстрених відключень світла, "графіки відключень наразі застосовувати неможливо".

У Харкові та області протягом доби було підключено до електроживлення понад 440 тисяч абонентів. Втім, без електропостачання залишаються до 275 тисяч мешканців міста і області, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Найскладнішою" ситуацію з енергопостачанням назвав і голова правління національної енергогенеруючої компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький. Ввечері у п'ятницю він також повідомляв, що залишаються обмеження з живленням на Хмельниччині.

За оцінками Організації Об'єднаних Націй, загалом, після атаки РФ без живлення були 1,5 мільйона українців.

У Запоріжжі збільшилась кількість постраждалих

На ранок суботи відомо про трьох загиблих - двох чоловіків і дитину, - та 29 поранених внаслідок ударів по Запоріжжю. У місті зруйновано 10 приватних будинків, пошкоджено понад 400, повідомив Іван Федоров.

Загалом за минулу добу війська РФ завдали 299 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області, зокрема, 20 ракетних ударів по Запоріжжю та Запорізькому району.

Він також зазначив, що увечері 23 березня було відновлено рух легкових автомобілів греблею Дніпровської ГЕС, яка зазнала суттєвих пошкоджень внаслідок атаки.

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