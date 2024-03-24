Удари РФ: у Харкові зруйновано усі підстанції та ТЕЦ

Поки заживлено близько 40 відсотків будинків харків'ян, опалення відновлено у 60 відсотках будинків міста. В той же час в Одесі електроживлення відновили в усіх будинках.

У Харкові ситуація з енергопостачанням залишається надскладною, адже внаслідок обстрілів з боку Росії у місті було знищено ТЕЦ та усі трансформаторні підстанції. Про це в неділю, 24 березня, ефірі інформаційного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Приблизно десь 40 відсотків заживлено будинків харків'ян. Дуже серйозні руйнації. Зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ. Енергетики працюють, але наразі не має можливість озвучити точну дату (відновлення енергопостачання. - Ред.). Але будемо працювати разом з урядом, щоб якнайшвидше відновити електропостачання по всьому місту", - зазначив він.

Також мер повідомив, що опалення відновлено у 60 відсотках будинків міста, а водопостачання - майже в усіх. За його словами, наразі в Харкові проживає понад мільйон громадян, але оголошення евакуації з міста у зв'язку з блекаутами не розглядають.

Одеса - знову зі світлом

Чергова масована атака РФ в ніч на неділю суттєво не вплинула на роботу української енергосистеми, про що заявила Національна енергетична компанія "Укренерго", хоча й попередила, що в Одеській і Хмельницькій областях у разі зростання споживання можуть бути застосовані графіки відключень електроенергії.

Згодом компанія ДТЕК заявила про повне відновлення живлення в Одесі. "Станом на 12:00 енергетикам ДТЕК вдалося заживити усі родини Одеси. Однак у разі збільшення споживання електроенергії можливі відключення згідно з графіком стабілізаційних відключень. Просимо й надалі розумно споживати електроенергію. Ремонтні роботи на енергетичних обʼєктах продовжуються", - зазначили в ДТЕК.

Нагадаємо, у ніч на 22 березня війська РФ завдали комбінованого ракетно-дронового удару, зокрема націлюючись на об'єкти енергетичної інфраструктури України. Всього Росія випустила по Україні більше 150 ракет і дронів. З-поміж іншого, війська РФ поцілили у найбільшу гідроелектростанцію України - ДніпроГЕС у Запоріжжі.

Харківська область 22 березня зазнала чи не найбільш масштабної атаки на енергоінфраструктуру з початку повномасштабного вторгнення. По Харкову та області вдарили 21 ракетою типу С-300 та "Іскандер", внаслідок чого руйнування та пожежі були на п'яти підстанціях. У місті пропадали електрика та водопостачання, електротранспорт не виїхав на маршрути, а метро працювало як укриття.

У ніч на 24 березня російські війська знову здійснили масштабну комбіновану повітряну атаку по території України із застосуванням 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 і 28 ударних дронів типу "Shahed". На Дніпропетровщині постраждала енергетична інфраструктура, а на Львівщині - критична. Згодом у НАК "Нафтогаз України" заявили про влучання у підземне сховище газу.