Масована атака РФ: постраждали Львівщина і Дніпропетровщина

Вночі війська РФ випустили по Україні 57 ракет і дронів, ППО збила більшість з них. Однак на Дніпропетровщині постраждала енергетична інфраструктура, а на Львівщині - критична.

У ніч на неділю, 24 березня, російські війська знову здійснили масштабну комбіновану повітряну атаку по території України із застосуванням 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 і 28 ударних дронів типу "Shahed". Українська протиповітряна оборона (ППО) збила 18 ракет та 25 "шахедів", повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Цілі збивали у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.

На Дніпропетровщині знов постраждали енергетичні об'єкти, зазначив голова місцевої обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Зокрема, у Нікопольському районі уламки збитого безпілотника пошкодили енергетичний об'єкт, без світла залишились майже 10 тисяч абонентів, живлення вже відновили.

У Кривому Розі через падіння уламків пошкоджені тепломережі і лінія електропередач. Через перепад напруги у місті відключені декілька котелень. Без тепла залишились шість лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів, три тисячі будинків, де загалом мешкають 76 тисяч людей.

Також в одному із медичних закладів були перебої з електропостачанням, його вже відновили. Інформації про постраждалих наразі немає.

У Львівські області ракетами і дронами був атакований об'єкт критичної інфраструктури, виникла пожежа, яку гасять вогнеборці, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. В цьому регіоні також не надходило інформації про постраждалих. Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що в місті "прильотів" не зафіксовано.

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Ракети летіли на Київ і західні області

Козицький додав, що загалом у зону відповідальності Повітряного командування "Захід" вночі залетіли 19 крилатих ракет та сім "шахедів". Були збиті всі дрони та вісім ракет. Частину знищили над Львівщиною, частину - над іншими регіонами.

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що столиця також вчергове була під атакою, ППО вразила близько 10 ракет.

У місті не зафіксовано значних руйнувань: в Деснянському районі уламки впали на територію лісових насаджень, у Шевченківському - на територію паркової зони та на територію житлової забудови. Пошкоджений фасад багатоповерхового житлового будинку. В столиці також не надходила інформація про постраждалих.