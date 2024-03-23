Атака по Україні: збито 31 "шахед", постраждала енергетика

Уночі війська РФ випустили по Україні 34 "шахеди". На Дніпропетровщині і в Запоріжжі пошкоджені об'єкти енергетики. У Харкові постраждали рятувальники і поліцейські.

У ніч на суботу, 23 березня, російські війська випустили по території України 34 ударних дрони типу "Shahed" та чотири зенітні ракетами С-300. Українська протиповітряна оборона збила 31 БпЛА, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

Зокрема, дрони збивали над Полтавською, Миколаївською, Дніпропетровською, Запорізькою та Херсонською областями.

Удари по енергетиці на Дніпропетровщині і в Запоріжжі

Зокрема, по чотири "шахеди" збили на Дніпропетровщині і Запоріжжі, три - на Херсонщині, один - на Миколаївщині, повідомили Сили оборони півдня України.

Однак на Дніпропетровщині і в Запоріжжі є пошкодження енергетичних об'єктів. Інформації про постраждалих в цих регіонах наразі не надходило.

Як уточнив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, дронами і артилерією росіяни атакували Нікополь і Червоногригорівську громаду регіону. Окрім енергетичного об'єкту, пошкоджений коледж, два багатоквартирні та один приватний будинки, господарські споруди, теплиця і лінії електропередачі.

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У Харкові постраждали рятувальники і поліцейські

У Харкові опівночі після удару дрона сталася пожежа у триповерховій будівлі на площі 150 квадратних метрів, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Коли на місце прибули рятувальники та поліцейські - росіяни завдали повторного удару, в результаті постраждали співробітник ДСНС та Нацполіції. Також пошкоджено два автомобіля рятувальників.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, росіяни влучили у комунальну будівлю, горіла покрівля та приміщення на третьому поверсі. Під час повторної атаки постраждав також 19-річний мешканець поруч розташованого приватного будинку.