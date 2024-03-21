Нічна атака РФ: ППО збила всі ракети, випущені в бік Києва

Вночі війська РФ випустили у бік столиці України 29 крилатих і дві балістичних ракети. Сили ППО знищили всі, однак внаслідок падіння уламків щонайменше 10 людей зазнали поранень.

В ніч на четвер, 21 березня, війська РФ завдали ракетного удару по Києву, випустивши у бік столиці 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 та дві балістичні "Іскандер-М"( KN-23) /Х-47М2 "Кинджал" зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Всі ракети були збиті силами протиповітряної оборони (ППО) України, повідомили у командування Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ).

"Ракети заходили з півночі, основний напрямок удару - Київ, - йдеться у повідомленні ПС у Telegram. - В результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині".

10 людей зазнали поранень

Це була перший ракетних удар по Києву за останні 44 дні, зазначили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА). Повітряна тривога у столиці тривала три години.

За наявними наразі даними, внаслідок атаки 10 людей зазнали поранень: шестеро в Шевченківському районі столиці, четверо - в Святошинському, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Як уточнюють в МВС України, серед постраждалих - дитина. Загалом було евакуйовано 79 людей, йдеться в дописі в Telegram-каналі міністерства.

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За попередніми даними КМВА, внаслідок ракетного удару у Шевченківському районі було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. У будинку загорілася квартира, 15 мешканців евакуювали, уточнюють в МВС України. Також зайнялася пожежа у приватному житловому будинку і згоріли три автомобіля. В КМВА також повідомляють про падіння уламків на територію житлової забудови між дитячим садком та житловими будинками. Водночас у МВС повідомили, що на території району була виявлена частина ракети, до роботи залучили піротехніків.

У Святошинському районі уламки пошкодили скління у двох багатоповерхівках та будівлю начального закладу, поблизу теж горіли автомобілі. У Подільському районі уламків впали на територію нежитлової забудови, а також спричинили загоряння на трансформаторній підстанці та на даху нежитлової двоповерхової будівлі, розповіли в КМВА.