Масовані удари. Наскільки стабільною є українська ППО

Останніми днями РФ атакувала Україну рекордною кількістю ракет і дронів. У Києві кажуть, що ППО справляється зі своїми задачами, збиваючи навіть "Кинджали". Та чи вистачить ресурсів у Києва?

Лише за п'ять останніх дні Росія випустила по Україні майже 300 ракет і понад 200 ударних дронів типу "Shahed", повідомив у вівторок, 2 січня, президент України Володимир Зеленський після того, як знову було обстріляно Київ. Досі наймасовішу атаку з повітря зафіксували 29 грудня, під час якої армія РФ застосувала 122 ракети різних типів та 36 дронів: обстрілів зазнали Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одещина та низка інших міст та регіонів, понад 40 людей загинули, щонайменше 150 були поранені. Українській ППО тоді вдалося збити 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет.

Впадає в око, що упродовж кількох останніх місяців війська РФ відносно рідко вдавалися до саме ракетних ударів по території України. Обстріли тилових об'єктів України проводилися переважно за допомогою "шахедів", і кількість запущених армією РФ дронів поступово зростала. Починаючи від вересня 2022, за даними української сторони, Росія випустила по Україні загалом близько 3900 "шахедів", з яких силам ППО вдалося збити близько трьох тисяч.

Якщо протягом грудня 2022 року РФ могла собі дозволити застосувати для ударів загалом 120 "шахедів", то лише за грудень 2023 року російські сили випустили понад 680 дронів-камікадзе, що стало абсолютним місячним кількісним рекордом. Попередній рекорд було зафіксовано у вересні 2023 року, коли було випущено понад 500 дронів.

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Мобільні групи та ЗРК

Сили оборони України намагаються не витрачати недешеві ракети до систем ППО, особливо західних, на відносно примітивні ударні дрони, тож "шахеди" збивають насамперед мобільні вогневі групи. "Те, що сьогодні робить дуже успішно німецький Gepard, його аналоги. Однак у нас недостатньо таких засобів. Радіус ураження Gepard - п'ять кілометрів. Тому зрозуміло, що установок треба більше, щоб перекрити якомога більше напрямків", - пояснює у розмові з DW речник Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ) Юрій Ігнат.

Також, за його словами, мобільні вогневі групи мають переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК), оснащені приладами нічного бачення і тепловізорами. "Це дозволяє виявляти дрон в нічний час. Коли пролітає "шахед", мобільна група має 10 секунд, щоб виявити його і запустити ПЗРК", - зазначає Ігнат. Також знищують дрони за допомогою великокаліберних кулеметів з трасуючими боєприпасами та стрілецької зброї.

Втім, як пояснює речник ПС ЗСУ, вивести з ладу БпЛА зі стрілецької зброї вкрай складно. "Куля може прошити дрон, але він може все одно летіти далі, якщо не вражено якийсь його важливий елемент", - зазначає Ігнат. Якщо дрони не вдається знищити мобільним підрозділам, то застосовується вже винищувальна авіація та зенітні ракетні комплекси (ЗРК). "Як-от NASAMS і німецька Iris-T - одна з найновіших систем в складі Збройних сил України. Німеччина має вже до кінця зими передати четверту батарею Iris-T, а до кінця року - ще чотири системи", - наголошує Ігнат.

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Різні типи ЗРК на сторожі українського неба

Крім того, українське небо захищають старі успадковані ще від СРСР системи ППО, зокрема ЗРК С-300 різних модифікацій, "Бук-М1", С-125, "Оса", "Стріла", незначна кількість ЗРК "ТОР", а також передані східноєвропейськими партнерами "Куби". На озброєння України надійшли й такі немолоді вже, але перевірені часом західні системи малого та середнього радіусу дії як Crotale, Hawk та Aspide.

На сторожі українського неба стоять і передані західними партнерами ЗРК далекого радіусу дії - італійсько-французька розробка SAMP/T і насамперед високоефективний американський ЗРК Patriot. Згідно з публічними даними, "Петріотів" Україні передали вже три батареї.

Втім, ракети до усіх цих систем є дефіцитними, адже Україна отримує їх лише від західних партнерів, наголошує Ігнат. "Ми не виробляємо сьогодні боєприпасів до систем ППО. А велику їхню кількість доводиться витрачати на збиття ракет і дронів. Тому проводиться робота нашого військово-політичного керівництва і дипломатичного корпусу з країнами, які нам допомагають", - наголошує він.

Україна залежить від Заходу навіть у ракетах до старих радянських систем, визнає він. "Зокрема, ракети до радянських систем закуповувалися у країн, які мають їх у себе на озброєнні. Наприклад, Болгарії та Словаччини", - зазначає речник ПС ЗСУ.

В умовах дефіциту ракет до радянських систем ППО США і Україна розробили гібридні системи протиповітряної оборони під назвою FrankenSAM, що дозволяють застосовувати західні ракети з переобладнаних радянськими пускових установок. Утім, їх поки що не застосовують в Україні. "Вже є успішні випробування комплексів "Бук-М1" з американським ракетами Sea Sparrow. Були вже випробовування на полігоні. Радіус дії цього комплексу невеликий - близько 15 кілометрів. Але це буде слугувати локальним захистом військ на передовій", - пояснив Ігнат.

Дефіцитні протиракети, особливо до ЗРК Patriot

Ігнат відмовився оцінити, на яку кількість російських атак Україна нині ще має запас ракет до систем ППО. Однак наголосив на необхідності поповнювати запаси ракет, особливо до ЗРК Patriot, який спроможний успішно вражати всі цілі, зокрема й російські Х-47 "Кинджал", котрі російська пропаганда називала "невразливими". За словами речника ПС ЗСУ, протиракети до цього комплексу "не виробляються дуже швидко". "Це високотехнологічний процес, який потребує певного часу", - зауважив він.

На це звертає і німецький військовий аналітик, експерт з безпеки "Європейської ради міжнародних відносин" (ECFR) Ґустав Ґрессель (Gustav Gressel). За його даними, виробити ракету для Patriot триває довше, ніж РФ виробляє "Кинджал". І саме на цей ефект розраховує РФ, плануючи виснажити Patriot, зазначив експерт в інтерв'ю німецькому виданню ntv .

ЗРК Patriot (архівне фото) Фото: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

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Поки що Україна має певні накопичені запаси боєприпасів для ППО, і з партнерами триває робота над їхнім оперативним поповненням, повідомив у розмові з DW керівник українського Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. "Судячи з того, як відпрацювала система ППО під час атак 29 грудня і 2 січня, я не помітив якоїсь істотної різниці яка б дала можливість і підстави вважати що у нас закінчуються ракети чи боєприпаси", - сказав він.

Водночас Мусієнко наголосив, що Україна досі потребує більшої кількості засобів ППО і ракет до них. "Адже чим більше буде систем і відповідно ракет до них, тим більше буде можливості покращити коефіцієнт збитих ворожих цілей", - додав він.

Ефективність української ППО

Нині Сили оборони збивають 85 відсотків крилатих ракет та ударних безпілотників, що ними РФ атакує Україну, нещодавно повідомляв командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Щоб знизити відсоток збиття, перевантаживши систему ППО, РФ і вдається до масованих обстрілів, переконаний Ґрессель. "В середньому шанс проходження ракети вище, якщо вона використовується під час масованої атаки. Українська протиповітряна оборона збиває 90 відсотків одиниць за невеликих атак і лише близько 70 відсотків - за великих", - наголосив він в коментарі DW. На його переконання, в Москві чудово розуміють цю відмінність.

Мусієнко, у свою чергу, зауважує, що РФ нині дещо змінює тактику обстрілів, намагаючись діяти концентрованіше. "Тобто вони зосереджуються на одній-двох цілях. В даному разі це були два міста - Київ і Харків. І намагаються більшою кількістю засобів повітряного нападу пройти наші засоби ППО.

Запаси ракет у РФ, виробничі пожутності й загроза нових обстрілів

За інформацією Головного управління розвідки міноборони України (ГУР МО), РФ може виготовляти близько 100 ракет різних типів (Х-101/555/55 повітряного базування, "Калібр", "Ікандер-К", "Іскандер-М", "Кинджал") на місяць. Станом на початок листопада українська розвідка оцінювала наявні запаси Росії у приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня, які можуть вражати об'єкти на відстань понад 350 кілометрів. Утім, лише за останні дні РФ використала під час ударів по Україні понад таких 320 ракет.

Окрім того, РФ має зенітні ракети до ЗРК С-300 і С-400, які пристосувані для ударів по землі, нагадує Ігнат. "Ракет до С-300 РФ має дуже багато. Але вони можуть ними бити більш-менш точно на 50-70 кілометрів", - зауважив він. Окремі модифікації ракет до комплексів С-300 та С-400 можуть мати радіус дії по наземних цілях у кількасот кілометрів, що недвозначно показали вчинені росіянами обстріли Києва в січні у грудні 2023 року.

Також, за інформацією ЗМІ, РФ налагодила виробництво дронів-камікадзе Shahed-136 у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в Татарстані. Скільки їх виробляється нині, невідомо. Однак, як повідомляли раніше західні ЗМІ, до 30 липня 2025 року планується наростити виробництво до шести тисяч дронів з переважно російських матеріалів і комплектуючих.

Тому сумнівів у планах РФ продовжувати обстріли України немає. Мусієнко прогнозує, що найближчим часом росіяни потворять ще одну одну-дві-три масштабні атаки, подібні до тих, що відбулися останнім часом.